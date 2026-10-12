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CIK BiH demantuje tvrdnje o manipulaciji izbornim rezultatima: Objašnjeno kako funkcionišu skeneri glasačkih listića

CIK BiH demantuje tvrdnje o manipulaciji izbornim rezultatima: Objašnjeno kako funkcionišu skeneri glasačkih listića

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH upozorila je na pojavu dezinformacija o primjeni novih izbornih tehnologija, ocijenivši da takve tvrdnje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.

CIK BiH: Netačne tvrdnje o manipulaciji izbornim rezultatima Izvor: Mondo/Slaven Petković

U saopštenju je odbačena moguća manipulacija izbornim rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića.

Iz CIK-a su podsjetili da uređaji za skeniranje glasačkih listića nisu povezani na internet sve dok se biračko mjesto ne zatvori, rezultati ne odštampaju i izvještaj o skeniranju i automatskom brojanju ne potpišu predsjednik i članovi biračkog odbora.

„Javnost je već ranije bila obaviještena da uređaj za skeniranje glasačkih listića nije u onlajn modu dok god se ne zatvori biračko mjesto i dok se sa skenera ne odštampaju izborni rezultati, odnosno dok štampani izvještaj dobijen u procesu skeniranja glasačkih listića i automatskog brojanja po završetku procesa glasanja ne potpišu predsjednik i članovi biračkog odbora“, navodi se u saopštenju.

Tek nakon završetka te procedure slijedi prenos izbornih rezultata prema CIK-u BiH, pojasnili su iz ove institucije.

U saopštenju se podsjeća i da je CIK 7. avgusta donio odluku o upravljanju glavnom pristupnom šifrom, infrastrukturom javnih ključeva i imenovanju administratora za potrebe primjene specifičnih izbornih tehnologija. Tom odlukom imenovana je i Komisija za upravljanje kriptografskim materijalom Izbornog informacionog sistema.

Iz CIK-a su pojasnili da je glavna pristupna šifra podijeljena na tri međusobno nezavisna dijela. Svaki član Komisije za upravljanje kriptografskim materijalom preuzima i čuva isključivo jedan dio šifre, zbog čega nijedan član ne može samostalno da rekonstruiše niti koristi kompletnu glavnu pristupnu šifru.

CIK je ranije informisao javnost i da skeneri neće prihvatati oštećene glasačke listiće, kao ni listiće koji pripadaju drugom biračkom mjestu i imaju drugačiji kju-ar kod. Kako je navedeno, ovo ograničenje ne odnosi se na nevažeće glasačke listiće.

Iz ove institucije ističu da statističke podatke o nevažećim glasačkim listićima obrađuju nakon potvrđivanja izbornih rezultata.

Preliminarni rezultati, kako navode, pokazuju da se podaci o nevažećim listićima razlikuju u zavisnosti od nivoa vlasti i izborne jedinice, zbog čega ih je potrebno analizirati odvojeno.

"Sabiranje svih nevažećih glasačkih listića za sve nivoe vlasti i sve izborne jedinice daje pogrešne i netačne informacije“, upozorili su iz CIK-a BiH.

(Mondo)

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„Sabiranje svih nevažećih glasačkih listića za sve nivoe vlasti i sve izborne jedinice daje pogrešne i netačne informacije“, upozorili su iz CIK-a BiH.

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Izbori 2026 glasanje CIK BiH

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