Dragan Čović poručio iz Banjaluke: HDZ i SNSD predvodiće političke procese u BiH

Dragan Čović nakon sastanka sa Miloradom Dodikom najavio nastavak partnerstva HDZ-a i SNSD-a, uz fokus na Izborni zakon i formiranje vlasti.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banjaluci da će dvije stranke nastaviti partnerstvo i predvoditi političke procese na nivou BiH, ali i na nižim nivoima vlasti.

Čović je čestitao Dodiku i svima koji su učestvovali u izbornim aktivnostima, a posebne čestitke uputio je i Željki Cvijanović, koja je ponovo izabrana za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ocijenio je da su izborni rezultati HDZ-a i SNSD-a veoma dobri i da otvaraju prostor za pokretanje političkih procesa, uz poštovanje Ustava i ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

"Partnerstvo koje imamo - mi smo se čuli više puta do ovog našeg susreta danas ovdje - se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine i na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri", rekao je Čović.

Naveo je da je HDZ ostvario, kako je rekao, fantastičan izborni rezultat, koji predstavlja potvrdu podrške hrvatskog naroda.

Prema njegovim riječima, u svim kantonima u kojima žive Hrvati HDZ je ostvario između tri i četiri puta veću podršku od stranaka koje su mu bile opozicija.

Tri prioriteta

Čović je naveo da će se saradnja dvije stranke zasnivati na tri ključna pitanja: očuvanju mira i stabilnosti u BiH, poštovanju Ustava i ustavne ravnopravnosti naroda, te nastavku evropskog puta.

"Tri ključne stvari koje smo mi naglasili - evo ja ću izvući iz ovoga što je i predsjednik Dodik kazao - to je unutrašnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje Ustava i ustavne jednakopravnosti naroda i, s treće strane, naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini i naših interesa", rekao je Čović.

Kao jedan od važnih prioriteta ponovo je izdvojio izmjene Izbornog zakona BiH. Istakao je da HDZ ne želi da se ponovi situacija u kojoj brojniji narod u jednoj izbornoj jedinici može birati predstavnike drugog konstitutivnog naroda u Predsjedništvu BiH ili domovima naroda.

Čović je podsjetio i da je nakon dogovora iz decembra 2022. godine bilo najavljeno rješavanje pitanja Centralne izborne komisije BiH, ali da su protekli još jedni izbori, a da je, prema njegovim riječima, ostala ista struktura tog tijela.

Lider HDZ-a BiH rekao je da su se on i Dodik dogovorili o svakodnevnoj komunikaciji, kako bi koordinisali aktivnosti u skladu sa funkcijama koje budu obavljali njihovi predstavnici.

Prema njegovoj procjeni, biće potrebno nekoliko mjeseci da se završi formiranje institucija, uključujući Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, jer je prethodno potrebno provesti procedure na nivou kantona i Federacije BiH.

Čović je naglasio da zakonodavne odluke moraju biti u nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH.

"Slažem se sa ovim, to smo stotinu puta govorili, sve ono što je zakonodavstvo mora biti unutar Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, niko drugi nema pravo. Ako smo sad dobili povjerenje građana, mi moramo obnašati te funkcije i donositi odluke koje pripadaju zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini", rekao je.

Dodao je da HDZ želi da se što prije riješe kadrovska pitanja u institucijama u nadležnosti Predsjedništva BiH, uključujući diplomatsku mrežu i Centralnu banku BiH.

Čović je na kraju pozvao i predstavnike trećeg konstitutivnog naroda da se, kada za to budu spremni, uključe u razgovore o zajedničkim rješenjima i formiranju izvršne vlasti na nivou BiH.