Dodik nakon sastanka sa Čovićem: SNSD i HDZ neće u koalicije jedni bez drugih

Milorad Dodik i Dragan Čović sastali su se u Banjaluci. Dodik najavio nastavak saradnje SNSD-a i HDZ-a i zatražio promjene u institucijama BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Banjaluci je danas održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH na kojem su razmatrana aktuelna politička pitanja.

Razgovore u sjedištu SNSD-a predvodili su predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.

U delegaciji SNSD-a bili su potpredsjednik stranke Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amidžić, portparol Radovan Kovačević te funkcioneri Ana Trišić Babić i Željko Budimir. HDZ BiH su, pored Čovića, predstavljale zamjenica predsjednika Borjana Krišto i Darijana Filipović.

Dodik je čestitao Čoviću na izbornom rezultatu HDZ-a, ocijenivši da je stranka ostvarila veliki uspjeh i zadržala podršku birača hrvatskog naroda.

On je rekao da su SNSD i HDZ sa svojim partnerima ostvarili dobre rezultate i postali nezaobilazan faktor političkog života u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i na nivou BiH.

"Mi održavamo redovnu komunikaciju nakon ovih izbora, koje smo i HDZ i SNSD sa svojim partnerima prošli veoma uspješno, ostvarili odlične rezultate i time se locirali kao nezaobilazni faktor političkog života u Federaciji, u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, jedna od važnih tema razgovora bilo je formiranje vlasti i poštovanje izbornih rezultata u sva tri konstitutivna naroda.

"Mi smo danas rekli da nastavljamo zajedno da radimo, da smo konstatovali da smo nezaobilazni u formiranju i jedni i drugi i da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa", poručio je Dodik.

Dodao je da SNSD ne želi da bira predstavnike bošnjačkog naroda, ali da ima pravo da odlučuje o tome s kim će sarađivati. Kao primjer stranaka sa čijim je politikama u sukobu naveo je Demokratsku frontu, dok je govorio i o mogućem učešću SDP-a u vlasti.

Dodik je rekao da je cilj formiranje vlasti na nivou BiH uz poštovanje Ustava i konstitutivnosti naroda. Naveo je da SNSD nije protiv evropskog puta, ali da se protivi njegovoj zloupotrebi.

Zatražio je i da se iz pravnog prometa uklone odluke visokih predstavnika koje nisu potvrđene u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Moramo da vidimo da donesemo zakon o Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će se odnositi. Evo, mi hoćemo, ja hoću da se ta situacija sredi na nivou Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik.

Govoreći o Sudu i Tužilaštvu BiH, naveo je da nije za njihovo ukidanje, ali jeste za promjene kojima bi se njihove nadležnosti ograničile na pitanja iz nadležnosti BiH, odnosno Parlamentarne skupštine BiH.

"Mi nismo za to da se mora ukinuti Sud i Tužilaštvo, ali da se mora redukovati", rekao je Dodik, tvrdeći da se pravosudne institucije zloupotrebljavaju u političke svrhe.