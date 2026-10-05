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Rukovodstvo SNSD-a u Crkvi Svete Trojice: Pomolili se za mir i razvoj Srpske (FOTO)

Rukovodstvo SNSD-a u Crkvi Svete Trojice: Pomolili se za mir i razvoj Srpske (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas u Banjaluci da će ova stranka i nakon izborne pobjede ostati pri svojim politikama, ističući da je važno očuvati mir i nastaviti razvoj Republike Srpske.

Dodik nakon izbora poručio da SNSD nastavlja sa politikom Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je nakon posjete Crkvi Svete Trojice, gdje je sa najvišim funkcionerima SNSD-a zapalio svijeće i pomolio se, te sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom banjalučkim Jefremom, rekao da je SNSD pobjednička stranka koja je uz svoj narod posljednjih 20 godina.

On je naveo da su došli u hram da se pomole Bogu i zahvale za sve što je ostvareno, kao i za to što su izbori održani na miran način.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Važno je da sačuvamo mir među nama, u nama, da je ovdje bezbjedno i da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kako želi ovaj narod", rekao je Dodik novinarima.

On je naveo da je narod na izborima neprikosnoveno rekao šta SNSD kroz svoju politiku predstavlja, te da su ovom prilikom obnovili zavjet, obećanje narodu i Bogu da će ostati pri svojim politikama.

"Mi ćemo ostati pri svojim politikama i to ćemo pokazati u naredno vrijeme", rekao je Dodik.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Zajedno sa Dodikom u posjeti hramu i na sastanku sa mitropolitom Jefremom bili su, između ostalih, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 

(Srna)

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Milorad Dodik SNSD Izbori 2026

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