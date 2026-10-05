Bez ijednog glasa: 23 kandidata na opštim izborima koje nisu zaokružili ni oni sami

Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine otkrili su zanimljiv izborni fenomen – iako su sve prijavljene stranke dobile bar jedan glas birača, čak 23 kandidata širom BiH okončalo je izbore sa tačno nula glasova na svom kontu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iako je svaki glas važan, a političke partije vode žestoku borbu za svaki glas na biračkom mjestu, statistika CIK-a pokazuje da određeni broj kandidata na listama nije uspio da obezbijedi podršku, pa čak ni sopstveni glas.

Nakon obrade više od 1,3 miliona glasačkih listića, nijedna politička stranka na svim nivoima nije ostala sa nula osvojenih glasova, međutim, na pojedinačnim listama, 23 kandidata su upisala "nulu".

Najviše kandidata bez ijednog glasa zabilježeno je na listama Naše stranke (tri kandidata: Ahmo Kadić, Džehva Čimpo i Izeta Mulahmetović).

Po dva kandidata sa nula glasova imaju Stranka Život (Slobodan Ivanović i Tijana Vernački), Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad (Anesa Hajdarević i Muniba Čengić), te NES, PDA - Za evropsku BiH (Amera Pirija i Refija Maglajlija).

Na dugačkoj listi onih koji nisu zaokružili ni sami sebe našli su se i predstavnici vladajućih partija. Tako je na listi Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) bez glasova ostao Fahrudin Salihović, dok je ispred koalicije Željko Komšić - Za građansku državu - DF/GS bez ijednog glasa ostala Munevera Alikadić.

Fenomen "nula glasova" pogodio je i druge političke subjekte. Među onima koji su podijelili ovakav rezultat po jednog kandidata našli su se: Republička stranka Srpske - RSS (Dragica Ruškić), SBB - Fahrudin Radončić (Hasiba Džajić), Snaga naroda - Ramo Isak (Rasima Smailović), BH Zeleni (Memzudin Lušija), te HDZ 1990 - HSS Koalicija (Josipa Lovrić).

Spisak kompletiraju kandidati: Hedin Džambegović (Bosanska narodna stranka), Safija Hamzić (BHD - Džebrail Bajramović), Drago Perić (Humska snaga pravaša), Bešir Karajković (Naprijed Bosna i Hercegovina!), Mirha Šošo (Nezavisna građanska lista), Sadeta Kočić (Nezavisni - Neovisni) i Ajla Džanko (Nova politička inicijativa).

Iako su ovakvi primjeri rijetki, najčešće su posljedica stavljanja kandidata na liste u sredinama u kojima stranka nema razvijenu infrastrukturu i gdje sam kandidat možda ni ne glasa, kako bi se ispunila zakonska obaveza o broju i zastupljenosti kandidata na biračkim listama.