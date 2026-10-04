Nisu prošli cenzus: Deset političkih subjekata ne ulazi u Narodnu skupštinu RS

Najnoviji podaci Centralne izborne komisije potvrđuju da deset političkih subjekata, među kojima su Narodni front Jelene Trivić i Koalicija za državu, ne prelazi cenzus od tri odsto za ulazak u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon obrađenih 91,54 odsto biračkih mjesta u Republici Srpskoj, odnosno 540.377 glasačkih listića, preliminarni rezultati ne donose značajne promjene za stranke koje se bore za prelazak izbornog praga. Prema posljednjem presjeku, deset od 18 političkih subjekata ostaje bez poslaničkih mandata.

Koalicija za državu i dalje je najbliža cenzusu, sa osvojenih 13.564 glasa, što predstavlja 2,75 odsto podrške birača, blago manje u procentima u odnosu na prethodni presjek.

Ispod zakonskog minimuma od tri odsto ostaje i Narodni front - Jelena Trivić, koji je uspio da obezbijedi 11.042 glasa, odnosno 2,24 odsto.

U novi saziv republičkog parlamenta, prema ovim podacima, neće ući ni Republička stranka Srpske (RSS) sa osvojenih 1,64 odsto (8.089 glasova), kao ni Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić, za koju je glasalo 6.510 građana (1,32 odsto).

Ostalih šest političkih subjekata koji nisu prešli cenzus ostvarili su rezultate ispod pola procenta. To su Narod i pravda (0,35 odsto), Stranka za Bosnu i Hercegovinu (0,34 odsto), te koalicija okupljena oko HDZ-a BiH sa 0,21 odsto glasova.

Na dnu liste su Stranka život sa 0,19 odsto, Republikanci Bosne i Hercegovine sa 0,06 odsto i Hrvatska seljačka stranka - HSS sa 0,04 odsto osvojenih glasova.

Od ukupno obrađenih listića, evidentirano je 49.498 nevažećih glasova, od čega je okruglo 10.000 bilo praznih listića.