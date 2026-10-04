SNSD slavi, Dodik zapjevao: "Ovako se slavi naša velika pobjeda (Foto, video)

Rukovodstvo i članovi SNSD-a proslavljaju večeras izbornu pobjedu u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Ovako se slavi naša velika pobjeda. Pobjeda Republike Srpske", napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži "Iks" uz objavljeni video na kojem pjeva poznatu numeru "Ne može nam niko ništa".

Овако се слави наша велика побједа. Побједа Републике Српске! https://t.co/mcMlosy0UM — Милорад Додик (@MiloradDodik)October 4, 2026

Dodik je prethodno proglasio pobjedu kandidata te stranke za predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji su osvojili najviše glasova, kao i SNSD na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Dodik je ranije naveo da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima imati dvije trećine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam: šta ćemo tek uraditi u 20 sledećih, a? Pošto svakih 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu", rekao je Dodik.

(Mondo)