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SNSD slavi, Dodik zapjevao: "Ovako se slavi naša velika pobjeda (Foto, video)

SNSD slavi, Dodik zapjevao: "Ovako se slavi naša velika pobjeda (Foto, video)

Autor Mihajlo Popović Izvor MONDO/Srna
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Rukovodstvo i članovi SNSD-a proslavljaju večeras izbornu pobjedu u Banjaluci.

SNSD proslavlja izbornu pobjedu na izborima Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Ovako se slavi naša velika pobjeda. Pobjeda Republike Srpske", napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži "Iks" uz objavljeni video na kojem pjeva poznatu numeru "Ne može nam niko ništa".

Dodik je prethodno proglasio pobjedu kandidata te stranke za predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji su osvojili najviše glasova, kao i SNSD na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Dodik je ranije naveo da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima imati dvije trećine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam: šta ćemo tek uraditi u 20 sledećih, a? Pošto svakih 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu", rekao je Dodik.

(Mondo)

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