SDS priznao poraz: Blanuša čestitao Miniću, Božović o "kukavičijem jaju" opozicije

Branko Blanuša čestitao je Savi Miniću pobjedu u trci za predsjednika RS, dok je Marinko Božović poručio da SDS ostaje dosljedna opoziciona stranka i optužio dio opozicije za 'soliranje' i rad u korist režima.

Izvor: SDS

Kandidati Srpske demokratske stranke (SDS) obratili su se javnosti iz izbornog štaba te poručilo da, iako svi rezultati još nisu u potpunosti kompletirani, razlika u glasovima jasno pokazuje pobjedu kandidata SNSD-a na ključnim funkcijama.

Predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša otvoreno je priznao poraz i čestitao protivkandidatu.

„Trendovi i razlika u glasovima između kandidata SNSD-a Save Minića i mene su takvi da je pobjednik izborne trke za predsjednika Republike Srpske gospodin Savo Minić. Sa moje strane čestitam mu na tom rezultatu. Nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a za funkciju predsjednika RS stvari su uglavnom jasne“, izjavio je Blanuša.

Božović: "Opoziciji je podmetnuto kukavičije jaje"

Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, naglasio je da su poruke pojedinih opozicionih lidera zbunile biračko tijelo i direktno pomogle homogenizaciji vlasti.

„Samovolja bilo koga i pojedinačno soliranje ne mogu donijeti pozitivan rezultat. Pokazalo se da je treći kandidat ubačen kao kukavičije jaje i u narednom periodu ćemo otkriti detalje kako je taj kandidat odradio posao za poziciju“, rekao je Božović, dodajući da su izbori protekli u uslovima neravnomerne medijske zastupljenosti i nejednakog pristupa javnim servisima.

Ipak, Božović je podvukao da SDS ostaje dosljedan svojim principima i da nema govora o ulasku u vlast sa pobjednicima ovih izbora.

„Srpska demokratska stranka nastavlja svoj opozicioni politički put. Ne slažemo se sa ovakvim načinom vođenja Republike Srpske i sigurno nećemo biti dio nikakve vlasti sa onima koji su pobjednici ovakvih izbora“, zaključio je Božović.