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Rezultati izbora za Parlament BiH: SDA osvojio najviše glasova, slijede SNSD i SDP

Rezultati izbora za Parlament BiH: SDA osvojio najviše glasova, slijede SNSD i SDP

Autor Haris Krhalić
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Nakon 92,3 odsto obrađenih biračkih mjesta, SDA vodi za Predstavnički dom PS BiH sa 19,89 odsto glasova, ispred SNSD-a i SDP-a.

20230105_150123.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SDA je osvojila najviše glasova u trci za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH kada se saberu rezultati iz svih izbornih jedinica.

Nakon obrađenih 92,3 odsto biračkih mjesta, SDA ima 240.762 glasa, odnosno 19,89 odsto.

SNSD je trenutno drugi sa 199.082 glasa ili 16,44 odsto, dok je SDP na trećem mjestu sa 113.704 glasa, što predstavlja 9,39 odsto.

Koalicija okupljena oko HDZ-a BiH nalazi se na četvrtoj poziciji sa 96.884 glasa ili osam odsto.

Peta je lista Draška Stanivukovića - Pokret "Sigurna Srpska", koja je osvojila 72.565 glasova, odnosno 5,99 odsto.

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