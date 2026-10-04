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Istorijski sastav Predsjedništva BiH: Po prvi put dvije žene u najvišoj državnoj instituciji

Istorijski sastav Predsjedništva BiH: Po prvi put dvije žene u najvišoj državnoj instituciji

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Prema trenutnim rezultatima CIK BiH, Željka Cvijanović i Darijana Filipović osvajaju mandate, dok je Denis Bećirović u vođstvu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

željka cvijanović, darijana filipović Izvor: mondo.ba

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji moglo bi imati dvije žene u svom sastavu, prema trenutnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na osnovu oko 80 odsto obrađenih biračkih podataka, za srpskog člana Predsjedništva BiH vodi Željka Cvijanović, dok je u trci za hrvatskog člana u prednosti Darijana Filipović. Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH trenutno vodi Denis Bećirović.

Prema objavljenim podacima CIK-a BiH, Cvijanovićeva je osvojila 213.812 glasova, Filipovićeva 92.854, dok je Bećirović dobio 164.369 glasova.

Ukoliko ovi rezultati budu potvrđeni nakon obrade svih biračkih mjesta, Željka Cvijanović i Darijana Filipović ući će u istoriju kao prve dvije žene koje će istovremeno biti članice Predsjedništva BiH.

Za Cvijanovićevu i Bećirovića ovo bi bio drugi uzastopni mandat u Predsjedništvu BiH.

Konačni rezultati biće poznati nakon što CIK BiH obradi sve pristigle biračke materijale i utvrdi konačne rezultate izbora

(Mondo)

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Tagovi

Željka Cvijanović darijana filipović Predsjedništvo BiH Izbori 2026

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