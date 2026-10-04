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Savo Minić nakon pobjede: "Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske"

Savo Minić nakon pobjede: "Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske"

Autor Haris Krhalić
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Savo Minić zahvalio je građanima Republike Srpske nakon proglašenja pobjede i poručio da želi da bude predsjednik svim građanima.

Savo Minić nakon pobjede: "Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske" Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Savo Minić obratio se nakon proglašenja pobjede na izborima za predsjednika Republike Srpske i zahvalio građanima, porodici i političkim saradnicima.

"Prvo želim da se zahvalim svim građanima Republike Srpske. Želim da se zahvalim mojoj biološkoj porodici — i mojoj djeci, i supruzi, i roditeljima, a i mojoj političkoj porodici. Mi smo jedan tim, mi smo jedna ekipa", rekao je Minić.

On je naveo da je izborni rezultat očekivan, ali da je postojala, kako kaže Minić, "zebnja u vezi sa tehnologijama i onim što mediji rade i pišu".

"Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je: jasan cilj, izašli smo pred narod i isporučujemo stabilnost — i to ćemo i nastaviti", rekao je Minić.

Poručio je da želi da bude predsjednik svih građana Republike Srpske.

"Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske — i onima koji su glasali, i onima koji nisu, i onima bilo koje vjere i nacije", rekao je Minić, uz aplauz prisutnih.

Dodao je da funkciju predsjednika doživljava kao odgovornost, a ne kao benefit.

Minić je čestitao i na izbornim rezultatima SNSD-a, navodeći da je riječ o partiji sa vizijom, dok je za Milorada Dodika rekao da je "uvijek imao viziju".

"Brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i, kao uvijek do sada, Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati Vladu, i nastavićemo da isporučujemo sigurnost", rekao je Minić.

Na kraju se zahvalio svima koji su mu pružili podršku.

"Hvala vam, hvala svima od srca!", poručio je Minić.

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Tagovi

Savo Minić SNSD Izbori 2026 predsjednik RS

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