Saks nakon sastanka sa rukovodstvom Srpske: "Situacija u svijetu mogla bi biti značajno poboljšana"

Savo Minić i Džefri Saks razgovarali su u Banjaluci o globalnim ekonomskim kretanjima, mjerama Srpske i potrebi za većim dijalogom među svjetskim liderima.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je na sastanku sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom bilo riječi o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu, ali i o svemu onom s čim se susreće Republika Srpska.

"Razgovarali smo o našim mogućnostima, i o tome kako prevazići globalna ekonomska kretanja kako ona ne bi pravila tektonske poremećaje u našoj ekonomiji", rekao je Minić novinarima nakon sastanka zvaničnika Srpske sa Saksom.

Minić je istakao da ga posebno raduje što ovo nije posljednji Saksov dolazak u Banjaluku, te da postoji i volja i spremnost za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna.

"Kreiranje određenih ekonomskih mjera Republike Srpske je uslovno vezano sa ekonomskim kretanjima u Evropi i u svijetu. A kada imate ovakvog stručnjaka da vam bude partner, sigurno je da možete te mjere kreirati na najbolji mogući način", naglasio je Minić.

On je izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti da najviše rukovodstvo Republike Srpske danas razgovara sa renomiranim stručnjakom svjetskog nivoa.

"Za one koji nisu do detalja upućeni, krajem osamdesetih i početkom devedesetih, Saks je bio savjetnik premijera Ante Markovića. Riječ je o jednom od najuvaženijih svjetskih ekonomskih stručnjaka", rekao je Minić.

Minić je naveo da će ovom ulednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija sutra biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Saks je nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske istakao da mu je veliko zadovoljstvo što je ponovo u Banjaluci, u koju, kao i u ovaj region, dolazi već 40 godina, te zahvalio za poziv i istakao da mu je posebno zadovoljstvo što će sutra dobiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

"Želim da zahvalim za izuzetnu razmjenu mišljenja koju smo upravo imali. Svaki put puno toga naučim i zaista to cijenim", naglasio je Saks.

On je rekao da bi, uz bolje razumijevanje i dijalog među svjetskim liderima, situacija u svijetu mogla biti značajno poboljšana.

"Nadu mi pruža veoma dobar sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Kine Si Đinpinga. To je veoma konstruktivan pristup kako bi se smirile tenzije širom svijeta", poručio je Saks.

Kao pozitivan primjer izdvojio je i nedavni susret ministara spoljnih poslova Rusije i NJemačke, ističući da je važno da u svijetu bude više dijaloga, a manje sukoba.

"Kada bi ljudi u Brazilu, Vašingtonu, Berlinu i na drugim mjestima mogli da postignu bolje razumijevanje, mogli bismo imati mnogo bolju situaciju", ocijenio je Saks.