To što smo zajedno nije prijetnja nikome: Minić otvorio "Dane Srpske u Srbiji"

Premijer Republike Srpske Savo Minić otvorio je u Beogradu manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji" i poručio da je potrebno jačati saradnju Srpske i Srbije.

Izvor: Goran Đogić/Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je večeras u Beogradu manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji", poručivši da njen slogan "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni" treba da bude trajna poruka.

Minić je istakao da je važno raditi na tome se napravi jedinstven otadžbinski prostor, bez obaveze da se drugom pravdamo.

"Moramo da pokažemo da to što smo zajedno nije prijetnja nikome, već poziv na saradnju", rekao je Minić u obraćanju u Narodnom pozorištu u Beogradu.

On je ukazao da su svaki dan dani Srpske u Srbiji i obrnuto i da ova manifestacija treba još više da sve da nadahne i ukaže šta dalje treba da se radi.

"Mi smo kao narod spremni na žrtvu, ali smo i lakomisleni, lakovjerni. Treba nam malo više samopoštovanja, ne samo da bismo bili zajedno, da bismo se osjećali jačim, nego da jedni druge bodrimo", rekao je Minić.

On je ukazao da su zastave i himne Srbije i Republike Srpske zastave i himne jednog naroda, dodaju da je neko uporno pokušavao da razdvaja srpski narod.

"Trebamo da iskoristimo ovo vrijeme i budemo svjesni da moramo više da radimo i sarađujemo da bi genercije koje dolaze imale bolje školovanje, radnici poslove, da podignemo standar, da mladi ostanu u otadžbinim, a da im mi budemo podrška", rekao je Minić.

On je izrazio uvjerenje da je sve ono što su do sada radili predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik bio samo početak sadaradnje, koja nije samo prožeta samo kulturom i tradicijom.

"Nikada više ne smijemo dozvoliti da ne budemo jedno. Ne postoje sudovi i strani agitatori koji će našu djecu učiti istoriji, ne postoji sud koji će nas plašiti da bi shvatili koliko je potrebno u ovom momentu da smo zajedno", rekao je Minić.

On je istakao da se mora znati da Srpska ima Srbiju, a da Srbija ima Srpsku.