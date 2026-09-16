Četvrt vijeka na dva točka: U nedjelju jubilarna banjalučka biciklijada

U okviru obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti, u nedjelju, 20. septembra, u Banjaluci će biti održana jubilarna, 25. po redu biciklijada pod nazivom "Dva su točka dovoljna".

Izvor: Grad Banja Luka

Događaj organizuje Centar za životnu sredinu u saradnji sa Gradskom upravom Grada Banja Luka, inicijativom "Banjalučka kritična masa" i Europe House.

Manifestacija promoviše održivu urbanu mobilnost i alternativne načine prevoza povodom Svjetskog dana bez automobila.

Program počinje u 16.00 časova okupljanjem i registracijom učesnika na prostoru Krašovog parkinga. Registracija će se obavljati samostalno skeniranjem QR kodova putem mobilnih telefona. Prijavljivanje nije uslov za učešće u vožnji, ali je obavezno za učestvovanje u nagradnoj igri u kojoj su obezbijeđene vrijedne nagrade, uključujući bicikl, poklon-bonove i biciklističku opremu.

Satnica događaja:

16.00 – 17.00: Okupljanje i registracija učesnika

17.00 – 17.15: Obraćanje organizatora

17.15 – 18.15: Rekreativna vožnja banjalučkim ulicama

18.15 – 19.00: Izvlačenje glavnih nagrada

19.00 – 21.00: Muzički program i druženje

Na samom startu učesnicima će na raspolaganju biti i tehnička podrška M-Bike servisa u slučaju sitnijih kvarova na biciklima.

Nakon zvaničnog dijela vožnje i izvlačenja glavnih nagrada, planirano je druženje uz nastup DJ Zmaye Erykah Badun i Gorštak craft pivo, a organizatori savjetuju sugrađanima da ponesu topliju odjeću za večernje časove.

(Mondo)