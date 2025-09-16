Počela Evropska sedmica mobilnosti 2025: Banjalučka biciklijada u ponedjeljak 22. septembra

Danas je počela Evropska sedmica mobilnosti i trajaće do 22. septembra koji je ujedno i Svjetski dan bez automobila i biće i ove godine u Banjaluci obilježen banjalučkom biciklijadom „Dva su točka dovoljna“.

Banjalučku biciklijadu organizuju Centar za životnu sredinu (nacionalni koordinator Evropske sedmice mobilnosti za Bosnu i Hercegovinu), u saradnji sa Gradskom upravom Grada Banja Luka, Europe House i inicijativom građana Banjalučka kritična masa.

Događaj počinje u ponedjeljak (22.9.) u 17 časova na tvrđavi Kastel, otvaranjem i registracijom učesnika.

Organizatori pozivaju sve da dođu na vrijeme, registruju se i osvoje neku od vrijednih nagrada.

"Nagrada je mnogo, a neke od glavnih su bicikl, poklon bonovi u banjalučkim biciklističkim radnjama od 250, 150, 100 i 50 KM, svjetla, sajle i kabanice za bicikl i slično. Registracija će se vršiti samostalno, putem mobilnih telefona, na licu mjesta, skeniranjem QR kodova. Registracija nije nužna za učešće na samom događaju, ali je obavezna za učešće u nagradnoj igri", istakli su u Centru za životnu sredinu.

Izvlačenje glavnih nagrada će biti organizovano nakon same vožnje, dok će ostale nagrade biti izvučene narednih dana putem prenosa uživo, a tačno vrijeme će biti objavljeno.

"Nakon vožnje predviđeno je i druženje uz muzički program i domaće pivo. A u te svrhe preporučujemo građanima da ponesu topliju odjeću", saopšteno je.

24. banjalučka biciklijada „Dva su točka dovoljna“ promoviše održivu urbanu mobilnost i alternativne načine prevoza.

