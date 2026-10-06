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BiH državljanin uhapšen u Podgorici: Hrvatska za njim raspisala Interpolovu potjernicu

BiH državljanin uhapšen u Podgorici: Hrvatska za njim raspisala Interpolovu potjernicu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Državljanin BiH E. K. (37), za kojim je Hrvatska raspisala međunarodnu potjernicu, uhapšen je u Crnoj Gori.

BiH državljanin uhapšen u Podgorici Izvor: Profimedia

Potjernicu za njim je raspisala zagebačka kancelarija Interpola, po naredbi Opštinskog suda u Zlataru od 14. aprila 2026. godine radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nezakonit ulazak, kretanje ili boravak u Hrvatskoj, saopštila je crnogorska policija.

Ovo lice su uhapsili službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u koordinaciji sa službenicima podgoričke kancelarije Interpola.

Uhapšeni je sproveden pred istražnog sudiju koji mu je odredio ekstradicioni pritvor, nakon čega je sproveden u prostorije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, prenijeli su crnogorski mediji.

Dvije kancelarije Interpola nastaviće komunikaciju i razmjenu informacija u vezi sa daljim postupanjem i ekstradicijom uhapšenog Hrvatskoj, naveli su iz policije.

(Srna)

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