Vrijednost nekretnina banjalučkog preduzeća "Metal" u stečaju procijenjena je na 21,6 miliona maraka.

Izvor: Gerila.info

Najveći dio te vrijednosti odnosi se na poslovno-skladišni kompleks u Pilanskoj ulici, poznatiji kao banjalučki „Sajam“, koji je procijenjen na 17,9 miliona KM, objavio je portal Kapital.

Od tog iznosa, glavninu nosi samo zemljište površine 55.649 kvadratnih metara, čija je vrijednost sa pripadajućim uređenjem procijenjena na 12,8 miliona maraka, dok skladišni, sajamski i poslovni objekti na toj lokaciji vrijede oko pet miliona KM.

Pored kompleksa u Pilanskoj, imovinu preduzeća čine još i poslovna zgrada u strogom centru Banjaluke, na uglu Bulevara cara Dušana i Ulice vojvode Momčila, procijenjena na oko tri i po miliona maraka, te parking prostor takođe u centru grada vrijedan 202.500 KM.

Međutim, procjene ukazuju i na niz problema koji bi mogla uticati na konačnu prodajnu cijenu.

U elaboratu je navedeno da su pojedini stariji objekti u Pilanskoj ulici zapušteni ili devastirani, te da su prema regulacionom planu predviđeni za rušenje.

Pored toga, ukazuje se na potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, budući da se dio zemljišta u katastru još vodi na ranije organizacione oblike preduzeća, postoje evidentirana razlučna prava, a pojedini objekti nemaju zaseban pristup sa javne saobraćajnice već koriste susjedne parcele.

Isparila milionska potraživanja, oprema i zalihe

Interesantno je da oprema, zalihe i potraživanja prema kupcima koje su u knjigovodstvu za kraj 2023. godine iskazane u milionskom iznosu, tačnije oko 1,3 miliona KM jednostavno nestale, odnosno prilikom popisa u stečajnom postupku nisu zatečene ili su svedene na nulu.

"Banjalučki velesajam" podnio je zahtjev da se iz stečajne mase preduzeća "Metal" izuzme kompletan sajamski kompleks, koji je upravo i najvredniji dio stečajne mase i pređe u njihovo vlasništvo.

Inače, stečaj u "Metalu" je otvoren sredinom aprila ove godine, po zahtjevu Poreske uprave Republike Srpske, kojoj preduzeće duguje 1,6 miliona KM.