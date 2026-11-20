Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je da je o prijedlogu optužnice POSKOK-a saznao iz medija, te da nijedna riječ iz inkriminacije koja mu je stavljena na teret nije istinita, nakon što je podignuta optužnica u predmetu poznatom kao "Spengavanje".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

POSKOK je danas podigao optužnicu u predmetu "Vahidin Munjić i drugi", u javnosti poznatom kao "Spengavanje", protiv Nikšića, ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka, bivšeg direktora FUP-a Vahidina Munjića i još četiri osobe. Osumnjičeni se terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te za davanje i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a predmet se odnosi na sumnje o nezakonitim zapošljavanjima i unapređenjima u policiji.

Za Nikšića i Isaka se traži i zabrana obavljanja dužnosti, dok optužnica još nije potvrđena i o njoj će odlučivati Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH.

Reagujući na ovaj postupak, Nikšić je naveo da je o optužnici saznao iz medija, ali da od početka poštuje rad pravosudnih institucija i da je spreman na saradnju kako bi se utvrdile sve činjenice.

"Istovremeno, ostajem pri ranije iznesenim stavovima da postoje razlozi za sumnju u spregu političko-sigurnosnih struktura", rekao je Nikšić, prenose sarajevski mediji.

On je podsjetio i na raniji potez kantonalnog tužilaštva u ovom slučaju. Kako se navodi u njegovoj izjavi, Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je donijelo odluku da neće provoditi istragu uz obrazloženje da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

"Smatram legitimnim postaviti pitanje šta se u međuvremenu promijenilo i očekujem da se sve okolnosti razjasne u okviru zakonom propisanog postupka", dodao je Nikšić.

Govoreći o samim navodima iz optužnice, federalni premijer je kategorično odbacio odgovornost.

"Odgovorno tvrdim da nijedna riječ iz inkriminacije koja mi je stavljena na teret, ne samo da nije istinita, već smo iz dokaza samog Tužilaštva kao i iz dokaza koje smo dostavili prilikom ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, već u toj prvoj, istražnoj fazi u cijelosti opovrgli sve teze Tužilaštva o postojanju bilo kojeg krivičnog djela i o mojoj krivičnoj odgovornosti", istakao je Nikšić.

Dodao je i da je podržavao uspostavljanje POSKOK-a jer FBiH trebaju snažne i nezavisne pravosudne institucije.

"Njihova nezavisnost podrazumijeva postupanje bez bilo kakvog političko-sigurnosnog utjecaja, uz jednaku primjenu zakona prema svima. Ne tražim nikakav poseban tretman, već zakonit i nepristrasan postupak, te odlučivanje isključivo na osnovu dokaza", poručio je Nikšić.

On je zaključio da se sve činjenice moraju objektivno i profesionalno utvrditi, naglasivši da pravosuđe mora biti nezavisno od politike, te da niko ne smije biti zaštićen zbog političke funkcije, ali ni izložen nezakonitom postupanju i pritisku zbog nje.