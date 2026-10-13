Nikšić i Isak odgodili davanje iskaza u POSKOK-u u slučaju "Spengavanje": Tražili dodatno vrijeme za pripremu

Nermin Nikšić i Ramo Isak zatražili su dodatno vrijeme za pripremu prije davanja iskaza u POSKOK-u u okviru istrage o slučaju "Spengavanje".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak ponovo nisu dali iskaz tužiocima Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) u okviru istrage o slučaju "Spengavanje", objavila je Istraga.

Nikšić i Isak su u ponedjeljak odvojeno došli u prostorije POSKOK-a, gdje je trebalo da budu saslušani u svojstvu osumnjičenih. Nakon što su im tužioci predočili za šta ih sumnjiče, zatražili su dodatno vrijeme za pripremu odbrane, što im je odobreno.

Ovo je drugi put da su premijer FBiH i federalni ministar unutrašnjih poslova odgodili davanje iskaza. Pozivi za saslušanje upućeni su im prije opštih izbora, ali su tada tražili odlaganje zbog obaveza u izbornoj kampanji. Tužioci su i tada prihvatili njihove zahtjeve.

Prema pisanju Istrage, optužnica u predmetu "Munjić i drugi", poznatom kao "Spengavanje", već je završena, a preostalo je ispitivanje osumnjičenih radi ispunjavanja zakonskih procedura. Ipak, iz Tužilaštva FBiH nisu zvanično potvrdili da je optužnica završena.

Portparolka POSKOK-a Nina Hadžihajdarević izjavila je da će ispitivanja osumnjičenih trajati tokom cijele sedmice.

"Više osumnjičenih osoba je na ispitivanju danas, a u narednim danima bit će ispitano i više drugih osoba obuhvaćenih ovim predmetom. Javnost će o svim relevantnim informacijama biti blagovremeno informirana, u skladu s nadležnostima i zakonskim procedurama", kazala je Hadžihajdarević.

Kako navodi Istraga, osim Nikšića i Isaka, na optužnici bi se mogli naći i Nikšićeva šefica kabineta Arijana Huseinović-Ajanović, bivši direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić, službenik FUP-a Muhamed Ohranović, suspendovani direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović, Mirela Bubalo, direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić, kao i nekoliko službenika FUP-a.

Riječ je o nezvaničnim informacijama koje je objavio ovaj portal.