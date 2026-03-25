Nikšić tvrdi da nije dobio poziv prevoznika: Sastanci se ne održavaju na granici već u institucijama

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić tvrdi da nije dobio poziv za današnji sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH", te dodao da se ovakvi sastanci "ne organizuju na graničnim prelazima, nego u institucijama i u organizaciji nadležnih organa BiH".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nikšić je naveo da je Vlada FBiH svaki put do sada u dijelu koji se odnosi na njenu nadležnost ispoštovala zahtjeve prevoznika.

"Jasno smo svaki put naglasili šta nije u našoj nadležnosti i adresirali zahtjeve prema nadležnim institucijama BiH. O svim tim odlukama i inicijativama prema Savjetu ministara smo uredno pisanim aktima obavijestili predstavnike Konzorcijuma", rekao je Nikšić.

On kaže da "entiteti nisu države i da ne mogu rješavati međudržavna pitanja koliko god bi to željeli predstavnici institucija Republike Srpske".

Istakao da i dalje misli da su prevoznici opravdano ljuti, ali da blokade nisu rješenje, te da institucije BiH moraju da urade sve da se riješi problem boravka vozača u EU.

Današnjem sastanku na koji su predstavnici Konzorcijuma "Logistika BiH" pozvali nadležne sa entitetskog i nivoa BiH, odazvao se samo premijer Republike Srpske Savo Minić.

On je ukazao da je neshvatljivo da niko iz Vlade FBiH i Savjeta ministara nije došao na sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika" i prevoznika u Gradišci, kao i da Vlada Srpske podržava prevoznike, ali ne i blokadu granice.

Ministar saobraćaja i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto nije odgovorio na dva upita Srne zašto nije prisustvovao sastanku na koji su pozvali predstavnici Konzorcijuma kako bi razgovarali o problemima prevoznika s kojima se susreću u Šengen zoni.

Održavanje ovog sastanka na graničnom prelazu Gradiška bio je zaključak sa sjednice plenuma Konzorcijuma "Logistika BiH" donesen u ponedjeljak, 23. marta, nakon što su MUP Republike Srpske i pojedine policijske uprave u FBiH zabranili prevoznicima blokadu saobraćaja na graničnim prelazima na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, odnosno EU.

Iz Konzorcijuma su ranije najavili da će, ako se predstavnici neke od zvaničnih institucija ne pojave, uslijediti njena blokada.