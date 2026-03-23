Prekinuta blokada graničnih prelaza: Prevoznici dali šansu razgovoru sa Vladama RS i FBiH

Prevoznici u BiH prekinuli su blokade graničnih prelaza za teretni saobraćaj zbog problema boravka vozača u EU i žele da o svim problemima na miran način razgovaraju sa entitetskim vladama na sastanku zakazanom u srijedu, 25. marta, na graničnom prelazu Gradiška.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Predstavnik prevoznika Nikola Brković rekao je novinarima da je odlučeno da u Gradišci u 12.00 časova bude održan zajednički sastanak sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH kako bi se razgovaralo o problemima, te da će, ako se predstavnici neke od vlada ne pojave, uslijediti blokada te institucije, zaključeno je danas na sjednici plenuma Konzorcijuma "Logistika BiH".

Brković je istakao da je Vlada Republike Srpske jedina iskreno pristupila ovom problemu, te dodao da su svi svjesni da blokadom trpi privreda, građani i prevoznici, iako nisu uzroci problema.

Naveo da je odlučeno da se zbog građana dozvoli kretanje cisterni za naftom, što, kako je ocijenio, ne treba tumačiti kao slabost na prijetnje reagovanja policije.

Član Uprave Konzorcijuma Amir Hadžidedić rekao je da je jedan od razloga današnje odluke i želja vozača ne dođu u sukob i da ih policija hapsi.

On je naveo da su od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto dobili uvjeravanja da je s ciljem rješenja ovog problema inicirala sastanak sa predsjednikom hrvatske Vlade, s obzirom da vozači najviše problema imaju na granici sa ovom državom.

Predstavnik Konzorcijuma Igor Beben rekao je da su na današnjem sastanku sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem usvojeni neki od zahtjeva vozača, između ostalog, da sanitarna inspekcija radi puno radno vrijeme dok radi i carina, te da praznicima bude organizovano dežurstvo.

"Načeli smo temu o akcizama i gorivu i imamo obećanja da će u narednih 20 dana nešto biti urađeno po tom pitanju", rekao je Beben.

(Srna)