Prevoznici se okupljaju u Gradišci: MUP RS ne dozvoljava blokade

Granični prelaz Gradiška trenutno bez blokada.

Izvor: RTRS

Iako je danas na graničnim prelazima u BiH ponovo bio najavljen protest prevoznika zbog, između ostalog, ograničenja boravka profesionalnim vozačima u zemljama Šengena, Vlada Republike Srpske sinoć je, na telefonskoj sjednici, zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Granični prelaz u Gradišci normalno radi te trenutno nema blokada, prenosti RTRS. Prevoznici se okupljaju kod Arene Gradiška, a da je prisutan i veći broj pripadnika MUP-a Srpske.

Prevoznici su najavili 50 do 200 kamiona po prelazima i upozoravaju da im je strpljenje pri kraju, ali ističu da neće potpuno obustaviti saobraćaj – putnička vozila, hitne službe i transport lijekova ostaju prohodni.

MUP Srpske je saopštio da će preduzeti sve kako bi saobraćaj tekao bez većih zastoja.