logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MUP RS neće dozvoliti protest prevoznika 1

MUP RS neće dozvoliti protest prevoznika

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
1

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Iz Konzorcijuma "Logistika" su rekli da će na graničnim prlazima biti od 50 do 200 kamiona.

Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Iz MUP-a Srpske su saopštili da će policijski službenici preduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske odvijao nesmetano i bez zastoja.

"Apelujemo da Konzorcijum `Logistika` poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navedeno je u saopštenju MUP-a.

Unija poslodavaca Republike Srpske juče je saopštila da bezakonje na granicama mora biti momentalno zaustavljeno, jer blokada granica i protest prevoznika predstavljaju direktan napad na ekonomsku stabilnost Srpske i prijetnju normalnom funkcionisanju društva.

Tagovi

prevoznici MUP RS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Mup treba u Iran

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ