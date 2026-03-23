MUP RS neće dozvoliti protest prevoznika

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Iz Konzorcijuma "Logistika" su rekli da će na graničnim prlazima biti od 50 do 200 kamiona.

Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Iz MUP-a Srpske su saopštili da će policijski službenici preduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske odvijao nesmetano i bez zastoja.

"Apelujemo da Konzorcijum `Logistika` poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navedeno je u saopštenju MUP-a.

Unija poslodavaca Republike Srpske juče je saopštila da bezakonje na granicama mora biti momentalno zaustavljeno, jer blokada granica i protest prevoznika predstavljaju direktan napad na ekonomsku stabilnost Srpske i prijetnju normalnom funkcionisanju društva.