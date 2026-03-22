MUP ZHK zabranio proteste prevoznika: Blokada graničnih prelaza proglašena nezakonitom

Uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona saopštila je da su Policijske uprave Grude i Ljubuški zabranile mirno okupljanje prevoznika najavljenih za ponedjeljak na graničnim prelazima.

Rješenja su službeno dostavljena Plenumu Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.

Iz MUP-a ZHK navode da bi se okupljanjem prevoznika ugrozilo nesmetano odvijanje saobraćaja, posebno na magistralnim cestama i graničnim prelazima, a time ugrozio i transport roba i snadbjevanja hranom i osnovnih životnih namirnica

"Članom 11. stav 1. tačke e) i f) Zakona o mirnom okupljanju („Narodne novine Kantona Zapadnohercegovačkog“, broj: 17/24) propisano je da se održavanje mirnog okupljanja može ograničiti na magistralnim, regionalnim/kantonalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava nesmetano odvijanje saobraćaja, kao i u blizini graničnih prelaza na način kojim se ugrožava nesmetano kretanje lica i vozila preko granice.

Iz samog akta Plenuma Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine vidljivo je da bi održavanje navedenog okupljanja dovelo do onemogućavanja ili otežavanja odvijanja saobraćaja, posebno na magistralnim i graničnim pravcima, te samim tim i ugrožavanja funkcionisanja transporta robe i snabdijevanja hranom i osnovnim potrepštinama građana, kao i mogućeg ugrožavanja djelovanja interventnih službi.

Takođe, nakon analize prijava mirnog okupljanja, utvrđeno je da iste ne ispunjavaju osnovne uslove propisane Zakonom o mirnom okupljanju Kantona Zapadnohercegovačkog", naveli su.

Uprava policije MUP-a ŽHK podsjeća da svako eventualno održavanje protesta suprotno donesenim rješenjima podliježe zakonskim sankcijama.

"Koristimo priliku da naglasimo da podržavamo pravo na mirno okupljanje, ali isključivo u okviru zakona, te izražavamo razumijevanje za izazove transportnog sektora. Pozivamo članove Plenuma Konzorcijuma Logistika BiH, kao i ostale građane na poštivanje donesenih odluka i očuvanje javnog reda i sigurnosti", zaključeno je.

Podsjetimo, iz Konzorcijuma Logistika BiH za ponedjeljak su najavili proteste i blokadu graničnih prelaza. Još ranije skup prevoznika na granici zabranila je i Vlada Crne Gore, odnosno nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova.