Rast od 11 odsto: U Bosni i Hercegovini ostvareno 108.477 turističkih dolazaka u martu

﻿U Bosni i Hercegovini je tokom marta 2026. godine zabilježeno 108.477 dolazaka turista, što je za 14,7% više u odnosu na februar tekuće godine, te za 11% više u poređenju sa martom 2025. godine.

Prema podacima agencija za statistiku, turisti su u posmatranom periodu ostvarili ukupno 228.214 noćenja.

U strukturi noćenja, strani turisti čine 68,5% udjela, dok domaći turisti učestvuju sa 31,5%. Broj noćenja stranih gostiju veći je za 8,9% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je kod domaćih turista taj rast iznosio 12,8%.

Kada je riječ o porijeklu stranih turista, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske (26,3%), Srbije (15,6%), Slovenije (7,8%) i Turske (7,2%). Slijede posjetioci iz Italije i Njemačke sa po 4,1%, te Crne Gore sa 3,2% udjela u ukupnim noćenjima.

Analiza dužine boravka pokazuje da se strani turisti u prosjeku zadržavaju najduže ako dolaze iz Estonije (7,4 noćenja), Katara (5,7), te Kuvajta i Omana (4,8 noćenja). Turisti iz Slovenije u prosjeku ostvaruju tri noćenja po dolasku.

Smještajni kapaciteti u martu 2026. godine obuhvatali su 19.939 soba i apartmana, sa ukupno 44.093 kreveta. U poređenju sa martom prethodne godine, broj raspoloživih kreveta manji je za 1,9%.