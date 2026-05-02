Turiste u Hrvatskoj čekaju drastične promene: Manje apartmana, zabrane i stroge kontrole

Hrvatska od 1. juna 2026. uvodi novi set pravila za turistički smještaj i ponašanje turista, uključujući obaveznu registraciju svih objekata, strože kontrole i nova ograničenja u noćnom životu, što bi moglo da promijeni ponudu i uslove ljetovanja na Jadranu.

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Ko ovog leta planira letovanje na hrvatskom Jadranu mora da se pripremi na primjetne promjene. Od 1. juna 2026. godine stupa na snagu novi zakonodavni paket koji, između ostalog, preuređuje tržište apartmanskog smještaja. Osnov reforme je obavezni registarski broj za svaki smještaj. Bez njega, apartmani ili kuće za odmor više neće moći da se oglašavaju na platformama kao što su Airbnb ili Buking.

Izvor: Fotokon/Shutterstock

Za turiste to znači veću sigurnost - ali i manji izbor. Mnogi do sada neregistrovani iznajmljivači mogli bi nestati sa tržišta.

Više kontrola i stroža primjena pravila

Novim pravilima uvode se i znatno strože kontrole. Pored klasičnih inspekcija, ubuduće će i lokalne komunalne službe, pa čak i carinske službe, moći da provjeravaju ilegalno izdavanje smještaja.

Sakarun plaža je duga oko 300 metara i poznata je po izuzetno plitkom moru.

Izvor: xbrchx/Shutterstock

Cilj je suzbijanje sive ekonomije i veća transparentnost turizma. Za putnike to znači da moraju posebno obratiti pažnju da li je smještaj zvanično registrovan, javlja Heute.

Stroža pravila za žurke i zaštita mladih

Pored pravila o smještaju, Hrvatska planira i dodatne mjere koje će direktno uticati na turiste. To uključuje strože propise o konzumaciji alkohola u zonama za žurke, kao i nova pravila zaštite maloljetnika.

Tako bi energetska pića ubuduće mogla biti dozvoljena tek od 18 godina, a u pojedinim mjestima biće uvedene i lokalne zabrane alkohola. Vlada time reaguje na probleme masovnog turizma i pretjeranog noćnog života u popularnim priobalnim područjima.

Kvalitet umjesto masovnog turizma

Iza ovih mjera stoji jasan strateški zaokret: Hrvatska želi da pređe sa nekontrolisanog rasta na kvalitetniji i održiviji turizam. Centralni registar smještaja i stroži standardi trebalo bi dugoročno da poboljšaju ponudu. Istovremeno, u kratkom roku može doći i do rasta cijena zbog smanjene ponude.