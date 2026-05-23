Stanje na putevima: Kilometarske kolone na ulazu u BiH, danas potpuna obustava saobraćaja u Krupi na Vrbasu i Karanovcu

Autor Haris Krhalić
0

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod bilježe se duža zadržavanja na ulazu u BiH. Danas obustava saobraćaja u Krupi na Vrbasu i Karanovcu.

Kralja Petra I Karađorđevića Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali se na ključnim graničnim prelazima na sjeveru zemlje bilježe velika zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS).

Kako navode iz AMS RS, putnička vozila dugo čekaju na ulazak u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog održavanja Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama, danas je na snazi potpuna obustava saobraćaja u mjestima Krupa na Vrbasu i Karanovac.

Zabrana prolaza za sva vozila, osim za autobuse, trajaće danas do 19.00 časova. Vozačima se savjetuje da koriste zamjenske putne pravce Banjaluka–Čađavica–Mrkonjić Grad i Crna Rijeka–Mrkonjić Grad.

Radovi na "brzoj cesti"

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju na izmjene u režimu saobraćaja i apeluju na vozače da voze opreznije i budu strpljivi na magistralnom putu Klašnice – Banjaluka, gdje su u toku radovi na obnovi ove "brze ceste", zbog čega dolazi do zastoja i formiranja dugih kolona vozila.

Podsjetimo, povodom održavanja sportsko-zabavne manifestacije "Run&more Weekend" u Banjaluci će 23. i 24. maja biti obustavljen saobraćaj na pojedinim dijelovima.

