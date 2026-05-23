Tragedija u Kini: Najmanje 82 osobe poginule u eksploziji u rudniku uglja

Autor Haris Krhalić
ajmanje 82 osobe izgubile su život u stravičnoj eksploziji gasa u rudniku uglja u kineskoj pokrajini Šansi.

Najmanje 82 poginulih u eksploziji u rudniku uglja u Kini Izvor: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia

Najmanje 82 osobe izgubile su život u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u rudniku uglja na sjeveru Kine, prenijeli su kineski državni mediji.

Zvanična novinska agencija Sinhua izvijestila je da se nesreća odigrala u rudniku Liušenju u pokrajini Šansi, koji se nalazi u vlasništvu grupacije Tongzou.

"Novinari su na mjestu eksplozije gasa u rudniku uglja Liušenju saznali da je u nesreći poginulo 82 ljudi", potvrdila je Sinhua.

Eksplozija se dogodila u petak u 19:29 časova po lokalnom vremenu. Prema zvaničnim podacima, u trenutku izbijanja nesreće pod zemljom je radilo ukupno 247 rudara.

Spasilačke operacije na mjestu nesreće i dalje traju, a nadležne kineske vlasti još uvijek nisu zvanično saopštile šta je tačan uzrok koji je doveo do eksplozije gasa.

Nekoliko časova prije nego što je potvrđen broj stradalih, mediji su prenijeli da se rudari koji su ostali zarobljeni pod zemljom nalaze u "kritičnom stanju". Precizirano je da su nivoi ugljen-monoksida, izuzetno otrovnog gasa bez mirisa, u petak premašili kritični prag unutar samog rudnika.

Pokrajina Šansi važi za jedno od glavnih središta za proizvodnju uglja u Kini. Rudarske nesreće u ovoj zemlji i dalje su relativno česte, uprkos tome što su bezbjednosni propisi posljednjih godina značajno pooštreni.

