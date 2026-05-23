Sabor raspravlja o strožim mjerama: Hrvatska zabranjuje prodaju energetskih pića maloljetnicima

Hrvatska planira zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima, dok bi gradovi i opštine uskoro mogli da ograniče i prodaju alkohola tokom noći.

Hrvatski sabor raspravljao je o izmenama Zakona o trgovini kojima bi bila zabranjena prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina, dok bi gradovi i opštine dobili pravo da ograniče prodaju alkohola poslije 21 časa.

Saborska opozicija podržala je izmene Zakona o trgovini koje dodatno regulišu prodaju alkoholnih pića tokom noći i zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima.

Poslanica SDP-a Sabina Glasovac izjavila je da njena stranka već osam godina pokušava da ukaže na potrebu regulisanja prodaje energetskih pića deci i mladima.

"Drago mi je da smo nakon osam godina došli u fazu da ćemo to konačno realizovati", rekla je Glasovac.

Dodala je da će se Hrvatska time pridružiti brojnim evropskim državama koje su već uvele slična ograničenja.

O istom predlogu raspravljalo se i prošle nedjelje na inicijativu SDP-a, ali je tada vladajuća većina odbila predlog uz obrazloženje da Vlada već priprema novo zakonsko rješenje.

Glasovac je poručila da je dobro što su vlasti "odustale od argumenta da nema dovoljno istraživanja i naučnih dokaza" o porastu konzumacije energetskih pića među decom u Hrvatskoj.

Gradovi mogu da zabrane prodaju alkohola poslije 21 časa

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Ivan Rakocija rekao je da alkohol takođe ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje djece i mladih.

Prema novim izmjenama, gradovi i opštine moći će da zabrane prodaju alkohola u prodavnicama nakon 21 časa.

"Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad prosjeka Evropske unije po konzumaciji alkohola. Mladi uzrasta od 15 do 16 godina među vodećima su u Evropi po konzumiranju većih količina alkohola", upozorio je Rakocija.

Trgovci će ubuduće morati da provjeravaju starost kupaca alkoholnih pića ako procjene da su mlađi od 18 godina, čak i kada koriste samouslužne kase.

Kod internet prodaje prodavci će biti obavezni da omoguće provjeru godina putem sistema e-Građani.

Kako je istakao Rakocija, cilj novih mjera nije kažnjavanje privrednika, već preventiva i podizanje svesti o problemu.

Dio opozicije smatra da zabrane nisu dovoljne

Poslanik HSLS-a Dario Klasić ocijenio je da zabrane često ne rješavaju problem već ga samo premiještaju.

"Ljudi koji žele da kupe alkohol jednostavno će ga kupiti ranije ili u drugom mjestu", rekao je Klasić.

Slično mišljenje iznio je i poslanik IDS-a Anteo Milos, koji smatra da su uz zabrane potrebni i nadzor, edukacija, prevencija i ograničavanje reklamiranja alkohola.

Polemika zbog Splita

Raspravu o ovom pitanju ranije je pokrenuo Grad Split, a slične mjere sada najavljuju i drugi gradovi.

HDZ-ov poslanik i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta izjavio je da prijedlog nije usmjeren protiv trgovaca i preduzetnika.

"Govori se o regulisanju prodaje alkohola u vreme i na mestima gde noćna prodaja pravi probleme javnom redu i bezbednosti građana", rekao je Šuta.

Sa druge strane, poslanica Centra Marijana Puljak optužila je HDZ za političko licemerje, navodeći da su godinama odbacivali iste predloge bivše gradske vlasti u Splitu.

Poslanici su raspravljali i o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača.

Jedna od glavnih novina biće uvođenje posebnog dugmeta za jednostrani raskid ugovora sklopljenih preko interneta, koje će trgovci morati da postave na svoje sajtove.

Zakon predviđa i zabranu odbijanja popravke proizvoda samo zato što ga je prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam potrošač.

Takođe, trgovci će morati jasnije da prikazuju prethodne cijene proizvoda kako bi kupci lakše mogli da upoređuju poskupljenja i akcijske popuste.

