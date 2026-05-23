Vanredno stanje u Kaliforniji: Evakuisano 44.000 ljudi zbog opasnosti od eksplozije otrovnih hemikalija

Više od 44.000 ljudi je evakuisano u južnoj Kaliforniji.

Više od 44.000 ljudi evakuisano je iz nekoliko gradova u južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara sa toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orindž.

Lokalne vlasti su upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira.

Šef Vatrogasne službe okruga Orindž Krejg Kovi rekao je da se u industrijskom rezervoaru u postrojenju nalazi oko 7.000 galona metil-metakrilata (približno 26,5 hiljada litara), veoma isparljive i lako zapaljive toksične supstance koja se koristi u proizvodnji plastike.

Kovi je za "Si-Bi-Es njuz" izjavio da je trenutna situacija jedna od najopasnijih sa kojima se suočio tokom 32 godine rada u vatrogasnoj službi.

Prema njegovim riječima, preostale su dvije opcije, ili da rezervoar procuri i ispusti između 6.000 i 7.000 galona opasnih hemikalija, ili da dođe do nekontrolisanog zagrijavanja i eksplozije koja bi mogla da zahvati i okolne rezervoare sa gorivom i hemikalijama.

Zvaničnici su ranije naveli da se u postrojenju nalaze tri rezervoara, od kojih se u jednom pokvario sistem za hlađenje.