Više od 140 putnika kruzera MV 'Hondius' biće evakuisano na Tenerife zbog hantavirusa, a američki državljani će biti smješteni u karantin.

Izvor: Gabriel S Fernandes/faniadiana24/Shutterstock

Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera MV ''Hondius'' pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi u nedjelju trebalo da pristigne na kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici.

Putnici će po dolasku biti prebačeni u "potpuno izolovano i ograđeno područje", rekla je šefica španskih službi za vanredne situacije Virdžinija Barkones, prenio je AP.

Španske vlasti su saopštile da će putnici po dolasku na Tenerife biti prevoženi izolovanim i obezbijeđenim vozilima direktno do repatrijacionih letova, dok će dijelovi aerodroma kroz koje budu prolazili biti zatvoreni za javnost, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su najavile slanje aviona za evakuaciju svojih državljana sa broda kojim upravlja kompanija "Oceanwide Expeditions".

Američke vlasti planiraju da oko 17 američkih putnika po dolasku stave u karantin u specijalizovanu jedinicu Univerzitetskog medicinskog centra u Nebraski, koja je ranije korišćena za liječenje oboljelih od ebole i prvih pacijenata sa kovidom.

Vidi opis Španci evakuišu putnike sa kruzera na kojem je otkriven hantavirus: Poznat plan za sprečavanje epidemije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lina Selg / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Lina Selg / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jeffrey Groeneweg / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Jeffrey Groeneweg / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Iako su tri osobe preminule tokom epidemije, a pet putnika potvrđeno kao zaraženo, operater kruzera je saopštio da trenutno nema osoba sa simptomima moguće infekcije na brodu.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je ocijenila da rizik po širu javnost ostaje nizak.

Zvaničnici širom Evrope, Afrike i Sjeverne Amerike pokušavaju da pronađu i prate putnike koji su napustili brod prije potvrde epidemije.

Prema podacima holandskih vlasti, više od 20 ljudi iz najmanje 12 zemalja se iskrcalo sa broda krajem aprila bez prethodnog praćenja kontakata.

Britanske zdravstvene vlasti su u petak saopštile da se sumnja da je još jedan britanski državljanin zaražen hantavirusom, dok je u španskoj provinciji Alikante testirana žena sa simptomima bolesti koja je bila na istom letu kao i Holanđanka preminula u Johanesburgu nakon napuštanja kruzera.

Hantavirus se uglavnom prenosi kontaktom sa izmetom glodara i rijetko se prenosi među ljudima, ali zdravstvene vlasti prate mogućnost širenja virusa Anda, vrste hantavirusa koja može da izazove prenos među ljudima u pojedinim slučajevima.

(Telegraf/MONDO)