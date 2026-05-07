Ovako izgleda infekcija hantavirusom: Simptomi su obmanjujući, deluju prolazno, a vode do fatalnog ishoda

Infekcija hantavirusom, koji se prenosi preko izlučevina zaraženih glodara, u početku liči na običan grip, ali može brzo da postane teško, potencijalno smrtonosno oboljenje pluća i bubrega.

Izvor: Irina Starikova1811/Shutterstock

Počinje kao običan grip - malaksalost, bolovi u mišićima, groznica. Vremenom mogu da se pojave otežano disanje i problemi sa bubrezima. To su tipični simptomi infekcije hantavirusom, koji ulazi u organizam zajedno sa prašinom zagađenom izlučevinama miševa i pacova. Najviše su ugrožene osobe koje su u kontaktu s glodarima u kućama, šumama i na imanjima.

Hantavirusi su RNA virusi iz porodice Bunyaviridae, koji mogu da dovedu do teških bolesti, kao što su upala pluća ili hemoragijska groznica. Infekcije su posebno česte u hladnijim klimama, gdje virus duže ostaje aktivan. Šumski radnici, poljoprivrednici i turisti su grupe koje su najviše izložene kontaktu sa zaraženim glodarima.

O ovom virusu se naširoko govori zbog situacije na kruzeru MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenortska Ostrva. Među preminulima su bili državljani Holandije: 70‑godišnji muškarac, kod koga su se u početku javili bolovi u glavi i stomaku, a zatim groznica i dijareja, i 69‑godišnja žena. Treća žrtva takođe je bila iz Holandije i putovala je brodom u pratnji druge osobe.

Prvi hantavirus, Hantaan, otkriven je 1976. godine. Njegovo ime potiče od rijeke Han u Južnoj Koreji. Tokom Korejskog rata, ovaj virus je napao hiljade vojnika, što je izazvalo strah od upotrebe biološkog oružja. Od tada je identifikovano mnogo drugih sojeva hantavirusa širom svijeta.

Infekcija hantavirusom može da ima blag ili veoma težak tok, koji dovodi do životno opasnih komplikacija. Simptomi se javljaju od jedne do osam nedjelja nakon izlaganja i mogu da obuhvataju umor, bolove u mišićima i simptome slične gripu. Kako bolest napreduje, mogu da se pojave problemi sa disanjem i bubrezima.

Liječenje hantavirusnih infekcija je simptomatsko, jer ne postoje specifični lijekovi. Važno je rano prepoznavanje i započinjanje liječenja, koje može da obuhvata oksigenoterapiju i dijalizu. Prema podacima CDC‑a, oko jedne trećine osoba sa respiratornim simptomima može da umre.

Najbolji način da se spreči infekcija hantavirusom je izbjegavanje kontakta s glodarima i njihovim izmetom. Za čišćenje je potrebno koristiti zaštitne rukavice i rastvor izbjeljivača. Važno je i kontrolisati populaciju glodara na mjestima gde žive ljudi, kako bi se rizik od infekcije sveo na minimum.

