"Nema lijeka za virus na kruzeru": Tri osobe preminule, jedna kritično, državljani Crne Gore i dalje zarobljeni

Tri osobe su preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na krstarenju Atlantikom.

Izvor: DFLC - Multmedia Designer/Shutterstock

Drama na luksuznom kruzeru MV Hondius, koja je trebalo da bude putovanje iz snova od Argentine do Afrike, pretvorila se u ozbiljnu zdravstvenu krizu nakon izbijanja hantavirusa, opasne bolesti koju prenose glodari. Prema dostupnim informacijama, tri osobe su preminule, dok je više putnika oboljelo, a situacija na brodu dodatno se zakomplikovala zbog zabrane iskrcavanja na Zelenortskim Ostrvima.

Ovaj kruzer isplovio je prije oko tri nedjelje iz Argentine sa oko 150 putnika, obilazeći Antarktik i druge destinacije na putu ka Africi. Međutim, nakon pojave prvih simptoma kod putnika, putovanje je naglo prekinuto ozbiljnom medicinskom situacijom. Brod se trenutno nalazi u blizini obale Zelenortskih Ostrva, gde vlasti nisu dozvolile iskrcavanje, čak ni putnicima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Sada se pojavila informaciju da su među 150 putnika na ovom kruzeru i troje državljana Crne Gore.

- Institut je takođe potvrdio da se radi o hantavirusu, te su naveli koji su simptomi. Oni u ovom trenutku prate situaciju, a pokušaće i da uspostave mjere kojima će se crnogorski državljani zaštititi. Imali smo situaciju gdje su ljudi bili zarobljeni na tankerima u Iranu, a sada imamo situaciju sa bolešću na kruzeru. Ovo je bila standardna procedura kako bi država zaštitila građane i njihove interese - kazao je Sekulović dodavši da ne postoje dodatne informacije o širenju virusa:

- Kruzeri su zatvoreni sistemi i prema nekim informacijama koje sam uspio da dobijem, problem je što na brodu ne postoje uslovi za lečenje ovakvih bolesti. Ne postoje uslovi da se ljudi zbrinu. Konkretno, lijek za ovu bolest ne postoji već se kombinuje terapija koja se koristi za tretiranje gripa.

"Virus je vrlo ozbiljan"

Tvrdi i da je pomenuti kruzer izolovan uslijed straha ostalih ljudi, te da su doktori vrlo zbunjeni o tome šta da rade i kako da postupaju.

- Radi se o vrlo ozbiljnom virusu, koji je prilično rijedak, ne prenosi se lako ali je problem što se ni ta mogućnost u ovom trenutku ne isključuje. Ti ljudi i dalje nisu stupili u javnost, a pošto ne znamo ni ko se nalazi na kruzeru, pretpostavlja se da ti ljudi ne mogu da komuniciraju ni sa kim van njega. Nije Crna Gora toliko mala. Nadamo se da će se sve završiti kako treba i da će se naši građani vratiti živi i veseli.

Sa druge strane, Dr Saša Milićević, pedijatar o virusu je istakao da se jako rijetko prenosi te da je vrlo mala šansa da se dobije prelaskom sa čovjeka na čoveka:

- Ovaj virus se prenosi preko glodara i miševa. Mogao bi da se prenese direktnim kontaktom kapljičnim putem ali je to izuzetno rijetko. Problem je što je inkubacija od 1 do 8 nedelja i to predstavlja problem. Postoji dva oblika ove bolesti a ovaj prvi napada disajne puteve, počinje sa temperaturom, kašljem i glavoboljom - kaže Milićević i dodaje da ne bi bio u koži brodskim ljekarima:

- Ne postoji lijek koji je specifičan za to. Taj virus napada krvne sudove, koji su popustljivi i nakon čega nastaje problem u plućima. Može da napadne i bubrege i ti pacijenti zahtijevaju terapiju na intenzivnoj nezi, tako da na brodu nemaju uslove za liječenje. Govorili smo i pred Kovid da je Kina daleko i da taj virus ne može da dođe do nas, pa je došao. Kod tih virusa se nikada ne zna i ti ljudi moraju biti pod kontrolom. Ti virusi mutiraju.

Žrtve hantavirusa

Podsjetimo, tri osobe su preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na krstarenju Atlantikom. Svetska zdravstvena organizacija potvrdila je šest sumnjivih slučajeva hantavirusa na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim Ostrvima u Africi.

Prva žrtva na brodu bio je muškarac (70), čije se telo trenutno nalazi na ostrvu Sveta Jelena, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku. Njegova supruga stara (69) godina takođe se razboljela i evakuisana je u Južnu Afriku, gdje je preminula u bolnici u Johanesburgu. Britanac istih godina takođe je prebačen u Johanesburg, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.