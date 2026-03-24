Stotine ljudi prijavilo se za 15-godišnje putovanje: Pogledajte koliko ovo zadovoljstvo košta

Kompanija Villa Vie Residences nudi ljubiteljima putovanja 15-godišnje krstarenje, koje naziva "prvim vječnim krstarenjem oko svijeta".

Kompanija Villa Vie Residences pruža putnicima jedinstvenu priliku da žive na brodu i putuju svijetom - tokom 15 godina. Osnivač kompanije kruzera, Mikael Peterson, rekao je u razgovoru za magazin People da je ovo idealna opcija da se upozna svijet "bez napuštanja doma".

Brod Odyssey krenuće na tzv. prvo vječito krstarenje oko svijeta. Peterson tvrdi da ova ponuda treba da podstakne klijente da "ponovo razmisle o načinu na koji živimo".

"Naši putnici se svakog dana bude na različitim mjestima, ali što je najvažnije, ustaju sa osjećajem slobode i zajedništva koje je teško naći bilo gdje drugo. Odyssey pretvara cijeli svijet u vaše dvorište", rekao je.

Koliko ovo putovanje košta?

Prema informacijama sa sajta Villa Vie Residences, brod Odyssey nudi širok izbor smještajnih opcija. Najjeftinija kabina bez prozora košta od 120.000 evra, dok cijena najskuplje vile dostiže oko 410.000 evra.

Putnici su takođe obavezni da plaćaju mjesečnu naknadu u iznosu od oko 1.900 do 9.300 evra, u zavisnosti od vrste smještaja. U okviru boravka u vili dobijaju "besplatne nedjeljne usluge čišćenja i pranja veša".

Ruta broda je podijeljena na etape, a prva traje od 20. februara do 30. aprila i uključuje krstarenje duž obala Australije, Novog Zelanda i Indonezije. Sljedeća etapa predviđa stanice u Indoneziji, na Tajvanu, u Japanu, na Filipinima i u još nekoliko zemalja od 1. maja do 31. jula.

Odyssey može da primi maksimalno 720 putnika, ali Peterson tvrdi da na brodu "nikada nema više od 600 osoba".

Putnici mogu da koriste pogodnosti kao što su biblioteka, fitnes centar, spa, bazen i mnoge druge. Na raspolaganju je i poslovni centar sa privatnim kancelarijama i brzim internetom. Na brodu je takođe angažovan ljekar.

