Samo tri osobe evakuisane sa kruzera kojim hara smrtonosni virus: Putnici pod strogim mjerama predostrožnosti

Dvije osobe u teškom stanju evakuisane su sa kruzera MV Hondius zbog izbijanja hantavirusa i prebačene na liječenje u Holandiju, dok se brod sa još 146 putnika nalazi pod strogim mjerama predostrožnosti.

Dvije osobe u teškom stanju, koje su evakuisane sa kruzera na kojem je potvrđeno izbijanje smrtonosnog hantavirusa, stigle su u Holandiju na liječenje, saopštio je operater Oceanwide Expeditions. Treći putnik, u stabilnom stanju, bio je na evakuacionom letu koji je odložen, dodao je operater.

MV Hondius sada plovi ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je tri dana bio usidren u blizini Zelenortskih Ostrva, arhipelaga kod obale zapadne Afrike.

Tri evakuisane osobe su Britanci, Holanđani i Nijemci. Oceanwide Expeditions je saopštio da je njemačka evakuisana osoba bila "blisko povezana" sa Njemicom koja je preminula na brodu 2. maja. U međuvremenu, dvije američke države su potvrdile za BBC da prate tri putnika koji su se vratili u SAD nakon ranijeg iskrcavanja. Svi trenutno ne pokazuju simptome.

Odjeljenje za javno zdravlje Džordžije saopštilo je da su dva stanovnika pod praćenjem i da su u dobrom zdravstvenom stanju, bez znakova infekcije. Zdravstveni odsjek Arizone saopštio je da je jedan stanovnik koji je bio pod praćenjem, ali nije imao simptome.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je takođe potvrdila da je muškarac koji se vratio u Švajcarsku nakon iskrcavanja sa broda bio pozitivan na hantavirus i da se nalazi na lečenju u bolnici u Cirihu.

"Pacijent je odgovorio na imejl od operatera broda kojim su putnici obaviješteni o zdravstvenom događaju", rekao je u saopštenju šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus.

Ukupno 146 ljudi iz 23 različite zemlje ostaje na brodu MV Hondius pod "strogim merama predostrožnosti", saopštila je kompanija Oceanwide Expeditions.

U svom posljednjem izvještaju, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da je do sada identifikovano osam slučajeva hantavirusa - tri potvrđena i pet sumnjivih - kod ljudi koji su bili na brodu.

Južnoafričke zdravstvene vlasti su saopštile da je soj hantavirusa Andes, popularan u Latinskoj Americi, odakle je krstarenje krenulo, pronađen kod dva potvrđena pacijenta nakon što je Nacionalni institut za zarazne bolesti sproveo testove.

Stručnjaci su primijetili širenje soja Andes među ljudskim pacijentima u prethodnim epidemijama. Južna Afrika kaže da su napori da se pronađu svi kontakti i dalje u toku.

Tri osobe koje su bile na brodu preminule su otkako je brod isplovio iz Argentine prije mjesec dana. Zvaničnici su rekli da je jedna od preminulih imala virus, dok su druge dvije smrti pod istragom.

Jedna od smrtnih slučajeva uključuje Holanđanku koja je napustila brod MV Hondius kada se zaustavio na ostrvu Sveta Jelena 24. aprila. Njen muž je preminuo na brodu 11. aprila, ali to nije potvrđen slučaj.

Holanđanka je otputovala u Južnu Afriku, gdje je preminula 26. aprila. Zvaničnik SZO, dr Marija van Kerkhove, rekla je za BBC da zdravstveni stručnjaci sprovode praćenje kontakata na letu kojim je letjela.

KLM erlajns je u srijedu izdao upozorenje u kojem se navodi da je žena takođe kratko bila na jednom od njihovih letova iz Johanesburga za Amsterdam 25. aprila prije nego što je posada odlučila da joj ne dozvoli da leti zbog njenog zdravstvenog stanja. Treći smrtni slučaj, žena iz Njemačke, takođe nije potvrđen slučaj. Njeno tijelo ostaje na brodu.

Nijedna od tri osobe koje su medicinski evakuisane u srijedu nije do sada bila pozitivna na hantavirus, ali dvije pokazuju simptome. Španski ministar zdravlja je ranije rekao da je Britanac lekar, ali je BBC kasnije saznao da to nije tačno.

Ovo dolazi nakon što je Agencija za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije saopštila da su dva Britanca u samoizolaciji kod kuće u Velikoj Britaniji nakon potencijalnog izlaganja virusu na brodu. Napustili su brod ranije tokom njegovog putovanja i nisu imali simptome.

Hantavirus se obično širi sa glodara, ali zdravstveni stručnjaci vjeruju da je u ovom slučaju mogao da pređe između ljudi koji su bili u bliskom kontaktu. Testiranje kako bi se potvrdilo da li su drugi ljudi na brodu zarazili virusom je u toku. Zdravstveni zvaničnici su naglasili da je rizik od prenošenja na širu javnost nizak.

Brod je bio usidren u blizini Zelenortskih Ostrva prije nego što je u srijedu krenuo ka Kanarskim Ostrvima. Španske vlasti su pristale na potez, ali predsjednik Kanarskih Ostrva se usprotivio planu i zahtijevao hitan sastanak sa španskim premijerom.

"Ne mogu dozvoliti da uđe u Kanarska ostrva. Ova odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, niti smo dobili dovoljno informacija", rekao je Fernando Klaviho španskom radiju Onda Sero.

Španska ministarka zdravlja Monika Garsija rekla je da će svi na brodu proći medicinsku procenu kada stignu na Tenerife i, ako budu sposobni za putovanje, oni iz inostranstva biće repatrirani u svoje matične zemlje. Španci će, u međuvremenu, biti poslati u vojnu bolnicu u Madridu na karantin.

Evakuacijom bi se "izbjegao kontakt" sa građanima Kanarskih ostrva i da "neće biti rizika" za njih kada brod stigne na Tenerife u narednim danima, rekla je Garsija. Dr Van Kerkhove je rekla da je način prenosa hantavirusa "veoma drugačiji od COVID-a i gripa".

"Ne govorimo o slučajnom kontaktu sa velike udaljenosti jedni od drugih", rekla je, već o "stvarnom fizičkom kontaktu".