Kruzer smrti ide ka Evropi: Zaraženi putnici biće prebačeni medicinskim letjelicama

Kruzer "MV Hondius" ide na Kanarska ostrva u Španiji, brodu sa zaraženima od hantavirusa na kojem je troje ljudi pethodno nije dozvoljeno iskrcavanje na Zelenortskim ostrvima.

Kruzer "MV Hondius", na kojem je izbila epidemija hantavirusa, biće preusmjeren ka Kanarskim ostrvima nakon što mu nije dozvoljeno iskrcavanje na Zelenortskim ostrvima.

Tri putnika su preminula tokom putovanja koje je počelo u Argentini prije mesec dana, dok se na brodu i dalje nalazi 149 ljudi iz 23 zemlje pod strogim mjerama.

Planirana je hitna evakuacija pojedinih zaraženih medicinskim letjelicama, a po dolasku na Kanare putnici će biti pregledani i zbrinuti.

Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da Zelenortska ostrva nemaju kapacitete za ovu situaciju, pa će brod potom biti upućen ka kontinentalnoj Španiji.