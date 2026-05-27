"Zlatna sova" za roman "Gospođa Mara": Emotivna priča o izdaji, porodici i srednjovjekovnoj Srbij

Prvu nagradu "Zlatna sova" za najbolji neobjavljeni roman u ovoj godini dobio je rukopis "Gospođa Mara" Jelene Vukotić iz Valjeva, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, koji dodjeljuje ovo priznanje.

Izvor: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS

Drugu nagradu dobio je roman "Očišćenje od grijeha" Nebojše Popadića iz Bileće, a treću rukopis "Život u slikama" Mihajla Orlovića iz Banjaluke.

Žiri u sastavu Predrag Petrović, Sanja Savić Milosavljević i Petar Penda istakli su da je "Gospođa Mara" istorijski roman u čijem je središtu život Mare Branković, supruge Vuka Brankovića i kćerke kneza Lazara.

Kroz njenu ličnu sudbinu, roman na zanimljiv i emotivno uvjerljiv način prikazuje društveno-istorijski kontekst toga vremena, sukobe između srpskih vladara i Osmanskog carstva, kao i previranja koja su uslijedila nakon Kosovskog boja.

Posebno su potresno prikazani sukobi između Brankovića i Lazarevića, nakon smrti kneza Lazara i Vuka Brankovića, kada se Mara našla izopštena i nasuprot sopstvenoj majci i braći, što njenoj sudbini daje snažnu tragičku dimenziju.

"Roman odlikuje izuzetno sugestivan i zavodljiv pripovjedni postupak koji čitaoca veoma brzo uvlači u svijet srednjovjekovne Srbije, porodične sukobe i intimne tragedije", naveo je žiri.

Prema mišljenju žirija, priča romana "Očišćenje od grijeha" odvija se polovinom 14. vijeka, u doba epidemije kuge koja iz Italije stiže do Dubrovnika i njegovog zaleđa, hercegovačkih sela pored rijeke Trebišnjice.

Roman "Život u slikama" je mozaička struktura uokvirena motivom povratka u rodni kraj, prilikom koga se slike tmurne sadašnjosti neprestano prepliću sa slikama prošlosti u koje autor upliće epizode polaska u školu, majčinih muka da prehrani djecu, borbe za kuću i okućnicu, stasavanja u vremenu poslije Drugog svjetskog rata u zapadnoj Bosni.

Književna nagrada izdavačke kuće Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva obuhvata plaketu za najbolji neobjavljeni roman, objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 5.000 KM i 20 primjeraka romana.

Druga nagrada obuhvata objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 2.000 KM i 20 primjeraka romana.

Treća nagrada obuhvata objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 1.000 KM i 20 primjeraka romana.

(Srna)