"Zlatna sova" za roman "Gospođa Mara": Emotivna priča o izdaji, porodici i srednjovjekovnoj Srbij

Prvu nagradu "Zlatna sova" za najbolji neobjavljeni roman u ovoj godini dobio je rukopis "Gospođa Mara" Jelene Vukotić iz Valjeva, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, koji dodjeljuje ovo priznanje.
Drugu nagradu dobio je roman "Očišćenje od grijeha" Nebojše Popadića iz Bileće, a treću rukopis "Život u slikama" Mihajla Orlovića iz Banjaluke.
Žiri u sastavu Predrag Petrović, Sanja Savić Milosavljević i Petar Penda istakli su da je "Gospođa Mara" istorijski roman u čijem je središtu život Mare Branković, supruge Vuka Brankovića i kćerke kneza Lazara.
Kroz njenu ličnu sudbinu, roman na zanimljiv i emotivno uvjerljiv način prikazuje društveno-istorijski kontekst toga vremena, sukobe između srpskih vladara i Osmanskog carstva, kao i previranja koja su uslijedila nakon Kosovskog boja.
Posebno su potresno prikazani sukobi između Brankovića i Lazarevića, nakon smrti kneza Lazara i Vuka Brankovića, kada se Mara našla izopštena i nasuprot sopstvenoj majci i braći, što njenoj sudbini daje snažnu tragičku dimenziju.
"Roman odlikuje izuzetno sugestivan i zavodljiv pripovjedni postupak koji čitaoca veoma brzo uvlači u svijet srednjovjekovne Srbije, porodične sukobe i intimne tragedije", naveo je žiri.
Prema mišljenju žirija, priča romana "Očišćenje od grijeha" odvija se polovinom 14. vijeka, u doba epidemije kuge koja iz Italije stiže do Dubrovnika i njegovog zaleđa, hercegovačkih sela pored rijeke Trebišnjice.
Roman "Život u slikama" je mozaička struktura uokvirena motivom povratka u rodni kraj, prilikom koga se slike tmurne sadašnjosti neprestano prepliću sa slikama prošlosti u koje autor upliće epizode polaska u školu, majčinih muka da prehrani djecu, borbe za kuću i okućnicu, stasavanja u vremenu poslije Drugog svjetskog rata u zapadnoj Bosni.
Književna nagrada izdavačke kuće Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva obuhvata plaketu za najbolji neobjavljeni roman, objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 5.000 KM i 20 primjeraka romana.
Druga nagrada obuhvata objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 2.000 KM i 20 primjeraka romana.
Treća nagrada obuhvata objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 1.000 KM i 20 primjeraka romana.
(Srna)