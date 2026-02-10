Objavljen prevod romana "Vodeni cvjetovi" Endrua O’Hejgana

U prevodu Igora Cvijanovića i izdanju banjalučkog Imprimatura, domaća čitalačka publika dobila je roman "Vodeni cvjetovi", jedno od najzapaženijih djela savremene škotske književnosti, potpisano perom Endrua O’Hejgana.

Izvor: Imprimatur

Roman "Vodeni cvjetovi" ("Mayflies") prati višedecenijsko prijateljstvo Džejmsa i Talija, započeto u ljeto 1986. godine u malom škotskom gradu, u vrijeme štrajkova i bujanja tačerizma. Njihova mladost obilježena je muzikom, filmovima i buntovničkim duhom, a kulminira čarobnim vikendom u Mančesteru – tadašnjem epicentru radničke Britanije i kulturne pobune.

Trideset godina kasnije, jedan telefonski poziv mijenja sve. Tali saopštava vijest koja prijatelje prisiljava da se suoče s prolaznošću, smrću i značenjem života koji su zajedno izgradili. O’Hejganov roman tako prerasta iz priče o odrastanju u snažnu meditaciju o prijateljstvu, gubitku i sjećanju.

"Vodeni cvjetovi" naišli su na izuzetno pozitivan prijem kritike, a ugledni listovi poput "The Guardian", "The Spectator", "The Sunday Times" i "Financial Times" proglasili su ovaj roman knjigom godine. Pisci i kritičari opisali su ga kao "prekrasnu odu izgubljenoj mladosti i muškom prijateljstvu", "dirljivo i nostalgično putovanje kroz tinejdžersko prijateljstvo", te "nježno i duboko emotivno" djelo.

Endru O’Hejgan, rođen 1968. godine u Glazgovu, višestruko je nominovan za nagradu "Buker", dok ga je "Granta" 2003. uvrstila među najbolje mlade britanske pisce. Dobitnik je nagrada "E. M. Forster" i "Los Angeles Times Book Award", a sarađuje s publikacijama poput "London Review of Books", "Granta", "The New Yorker" i "The Guardian". Roman "Vodeni cvjetovi" objavljen je 2020. godine, a 2022. adaptiran je u hvaljenu BBC-jevu seriju.