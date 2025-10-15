Veče sa Vanjom Bulićem u Banjaluci: Priče koje traju pola vijeka

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u četvrtak, 16. oktobra, biće održano književno veče sa poznatim novinarom, scenaristom i piscem Vanjom Bulićem.

Izvor: NUBRS

Program počinje u 19 časova u izložbenom salonu biblioteke, a moderator će biti Aleksandra Glišić.

Vanja Bulić je ime koje je decenijama prisutno na medijskoj i književnoj sceni. Kao novinar i urednik radio je u časopisima „ITD“, „Zum“, „Praktična žena“ i „Duga“, te na televizijama BK i Happy, dok je filmskoj publici poznat po koscenariju za kultni film „Lepa sela lepo gore“ i scenarijima za „Drugo stanje“ i „Pokidan“.

Autor je više zbirki priča i romana, među kojima se izdvajaju „Tunel – lepa sela lepo gore“, „Simeonov pečat“, „Dosije Bogorodica“, „Devedesete“, „Teslina pošiljka“, „Šmekeri“, „Teodorin prsten“ i „Milutinov grijeh“. Pisao je i romanizovane biografije velikih glumaca poput Petra Božovića, Miše Janketića, Marka Nikolića, Lazara Ristovskog i Seke Sablić, kao i pet pozorišnih komada.

Za svoj rad nagrađen je brojnim priznanjima, među kojima se izdvajaju „Zlatni beočug“ i nagrada „Radoje Domanović“.

Književno veče u Banjaluci biće prilika da publika razgovara sa jednim od najpoznatijih srpskih publicista, čije su priče, romani i pozorišni komadi obilježili domaću kulturnu scenu u posljednjih pola vijeka.