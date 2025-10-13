Iznenada preminuo Ćezare Paćoti: Slavni dizajner napustio nas je u 67. godini

Ćezare Paćoti, italijanski dizajner obuće, preminuo je u 67. godini, prenijeli su danas italijanski mediji.

Slavni dizajner Ćezare Paćoti, preminuo je u svom domu u mjestu Ćivitanova Marke, nakon iznenadne bolesti, navodi Rai.

Ansa prenosi da je, prema prvim izvještajima, Paćotiju bilo loše i da je njegova porodica podigla uzbunu. Međutim, kada su stigle službe hitne pomoći, nisu mogle ništa da učine.

Zajedno sa svojom sestrom Paolom, osamdesetih godina prošlog vijeka preuzeo je zanatsku radionicu obuće koju su njegovi roditelji otvorili 1948. godine, pretvorivši je u simbol obuće, navodi Rai.

Datum sahrane još nije zvanično objavljen.

