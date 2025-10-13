logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iznenada preminuo Ćezare Paćoti: Slavni dizajner napustio nas je u 67. godini

Iznenada preminuo Ćezare Paćoti: Slavni dizajner napustio nas je u 67. godini

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Ćezare Paćoti, italijanski dizajner obuće, preminuo je u 67. godini, prenijeli su danas italijanski mediji.

Preminuo dizajner Ćezare Paćoti Izvor: Youtube printscreen / FashionTV 4K

Slavni dizajner Ćezare Paćoti, preminuo je u svom domu u mjestu Ćivitanova Marke, nakon iznenadne bolesti, navodi Rai.

Ansa prenosi da je, prema prvim izvještajima, Paćotiju bilo loše i da je njegova porodica podigla uzbunu. Međutim, kada su stigle službe hitne pomoći, nisu mogle ništa da učine.

Zajedno sa svojom sestrom Paolom, osamdesetih godina prošlog vijeka preuzeo je zanatsku radionicu obuće koju su njegovi roditelji otvorili 1948. godine, pretvorivši je u simbol obuće, navodi Rai.

Datum sahrane još nije zvanično objavljen.

(Novosti / MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam dizajner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA