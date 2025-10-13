Izdanje vijeka: Sabrana djela Alekse Šantića nakon 60 godina

Na "Šantićevim večerima poezije" u Mostaru juče su predstavljena Sabrana djela Alekse Šantića urađena nakon skoro šest decenija u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta", Gradski odbor Mostar.

Izvor: YouTube/Screenshot

Priređivač ovog djela sastavljenog od pet tomova je profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Duško Pevulja, a urednik predsjednik mostarske "Prosvjete" Sanja Bjelica Šagovnović.

Profesor Pevulja podsjetio je da je prošle godine, kada je obilježeno 100 godina od Šantićeve smrti, započet projekat izdavanja Sabranih dijela, te da su tada izašle tri knjige u kome je cjelokupan Šantićev pjesnički opus.

Za ovu manifestaciju, uz ogroman trud, izašle su dvije knjige. U četvrtom tomu su pripovijetke i drame, a u petom obimnijem tomu koji ima više od 500 stranica su njegovi prevodi i prepjevi.

"Zaokružen je njegov stvaralački lik koji je u vrijednosnom smislu prije svega pjesnički, ali on je vrlo raznovrsno pisao i drame i pripovijetke. Impresivan je i njegov prevodilački opus koji na lijep način govori i o duhovnom biću Šantića", rekao je Pevulja.

On podsjeća da pet knjiga ima više od 2.000 stranica koje su upakovane dizajnerski jako dobro i u kvalitetnoj štampi.

"Nakon šest decenija Sabrana djela Alekse Šantića pojavljuju se kao kulturni čin prvoga čina i nacionalni čin prvoga reda", zaključuje Pevulja.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Pored predstavljanja posljednje dvije knjige iz Sabranih djela Alekse Šantića, održan je i program "Šantićeva trajanja" gdje je besjedu o Aleksi Šantiću održao dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula.

"Šantić me prati cijeli život i sa njim sam u mističkim vezama od rođenja. Rođen sam u Ulici Alekse Šantića u Sarajevu, završio sam OŠ `Aleksa Šantić`, radim na Fakultetu koji se nalazi u Ulici Alekse Šantića. Ima tih momenata koji su teško objašnjivi", rekao je Bartula koji je naveo i niz životnih susreta sa Šantićem kroz odrastanje, školovanje, boravke u Mostaru.

Bartulina besjeda bazirala se na njegovim ličnim dodirima sa Šantićem i presjek onoga što je napisano o Šantiću od velikih književnika Bogdana Popovića, Vladimira Ćorovića, Jovana Skerlića, Pere Slijepčevića, Đure Gabele, Predraga Palavestre, Radomira Konstantinovića i mnogih drugih.

Osvrnuo se u besjedi i na Mostar i odjeke evropske kniževnosti na Šantića, "Mostarski krug", "Zoru", Šantićeve savremenike i sve ono što je ostalo iza pjesnika. Kaže da je sve to potvrda da je Šantić i danas živ i prisutan.

"Šantićeve večeri poezije", 106. po redu, biće nastavljene sutra u Vladičanskom dvoru u Mostaru u 19.00 časova kada će biti održano pjesničko veče na kome će učestvovati Zdravko Miovčić, prošlogodišnji dobitnik Književne nagrade "Aleksa Šantić", Boro Kapetanović, ovogodišnji dobitnik Nagrade za životno djelo "Skender Kulenović – Književni vijenac Kozare" i Vid Vukelić.