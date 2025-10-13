logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izdanje vijeka: Sabrana djela Alekse Šantića nakon 60 godina

Izdanje vijeka: Sabrana djela Alekse Šantića nakon 60 godina

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na "Šantićevim večerima poezije" u Mostaru juče su predstavljena Sabrana djela Alekse Šantića urađena nakon skoro šest decenija u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta", Gradski odbor Mostar.

Sabrana dijela Alekse Šantića nakon 60 godina Izvor: YouTube/Screenshot

Priređivač ovog djela sastavljenog od pet tomova je profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Duško Pevulja, a urednik predsjednik mostarske "Prosvjete" Sanja Bjelica Šagovnović.

Profesor Pevulja podsjetio je da je prošle godine, kada je obilježeno 100 godina od Šantićeve smrti, započet projekat izdavanja Sabranih dijela, te da su tada izašle tri knjige u kome je cjelokupan Šantićev pjesnički opus.

Za ovu manifestaciju, uz ogroman trud, izašle su dvije knjige. U četvrtom tomu su pripovijetke i drame, a u petom obimnijem tomu koji ima više od 500 stranica su njegovi prevodi i prepjevi.

"Zaokružen je njegov stvaralački lik koji je u vrijednosnom smislu prije svega pjesnički, ali on je vrlo raznovrsno pisao i drame i pripovijetke. Impresivan je i njegov prevodilački opus koji na lijep način govori i o duhovnom biću Šantića", rekao je Pevulja.

On podsjeća da pet knjiga ima više od 2.000 stranica koje su upakovane dizajnerski jako dobro i u kvalitetnoj štampi.

"Nakon šest decenija Sabrana djela Alekse Šantića pojavljuju se kao kulturni čin prvoga čina i nacionalni čin prvoga reda", zaključuje Pevulja.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Pored predstavljanja posljednje dvije knjige iz Sabranih djela Alekse Šantića, održan je i program "Šantićeva trajanja" gdje je besjedu o Aleksi Šantiću održao dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula.

"Šantić me prati cijeli život i sa njim sam u mističkim vezama od rođenja. Rođen sam u Ulici Alekse Šantića u Sarajevu, završio sam OŠ `Aleksa Šantić`, radim na Fakultetu koji se nalazi u Ulici Alekse Šantića. Ima tih momenata koji su teško objašnjivi", rekao je Bartula koji je naveo i niz životnih susreta sa Šantićem kroz odrastanje, školovanje, boravke u Mostaru.

Bartulina besjeda bazirala se na njegovim ličnim dodirima sa Šantićem i presjek onoga što je napisano o Šantiću od velikih književnika Bogdana Popovića, Vladimira Ćorovića, Jovana Skerlića, Pere Slijepčevića, Đure Gabele, Predraga Palavestre, Radomira Konstantinovića i mnogih drugih.

Osvrnuo se u besjedi i na Mostar i odjeke evropske kniževnosti na Šantića, "Mostarski krug", "Zoru", Šantićeve savremenike i sve ono što je ostalo iza pjesnika. Kaže da je sve to potvrda da je Šantić i danas živ i prisutan.

"Šantićeve večeri poezije", 106. po redu, biće nastavljene sutra u Vladičanskom dvoru u Mostaru u 19.00 časova kada će biti održano pjesničko veče na kome će učestvovati Zdravko Miovčić, prošlogodišnji dobitnik Književne nagrade "Aleksa Šantić", Boro Kapetanović, ovogodišnji dobitnik Nagrade za životno djelo "Skender Kulenović – Književni vijenac Kozare" i Vid Vukelić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksa Šantić pjesnik pjesnici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA