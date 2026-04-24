Nagrada "Sovica" banjalučkom piscu Berislavu Blagojeviću za "Bajku o nevoljenima"

Književnu nagradu "Sovica" Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za ovu godinu dobio je Berislav Blagojević iz Banjaluke za rukopis "Bajka o nevoljenima".

Žiri koji su činili Jelena Kojović Tepić, Jelena Kalajdžija i Sanja Macura istakao je da je "Bajka o nevoljenima" poučna na najljepši mogući način, obgrljena ljubavlju prema svemu što živi i diše, protkana divnim humorom, satkana u slavu ideje slobode duha koji ne prihvata ono što je propisano i uobičajeno.

"Ovaj rukopis teži ka plavetnilu mora i neba i uz to čvrsto za ruku drži i vodi svakoga u čijem oku bar na trenutak zaiskri tračak zvjezdane prašine mašte i snova", saopšteno je iz Zavoda.

Iz Zavoda ističu da je riječ o istinskom književno-umjetničkom djelu u kojem se, kroz kratki roman i u njemu skrivenu autorsku bajku, kroz savremeni trenutak, progovara o djetinjstvu, izazovima odrastanja, prijateljstvu i ljubavi, čitanju knjiga i pisanju u vremenu u kojem vještačka inteligencija stoji pred ljudima kao izazov iza kojeg prijeti odumiranje mašte, radoznalosti, kreativnosti i slobodnog razmišljanja.

Članovi žirija su naglasili da je uz "Bajku o nevoljenima" i rukopis "Čuda iz lakog kofera" zaslužio da bude objavljen, iako nije dobitnik ovogodišnje nagrade.

"Oba rukopisa su napisana kvalitetno, dobrim stilom, s jasno ispletenom narativnom mrežom u kojoj sprega važnosti priče, likova i značenja koja nose čine višeslojnu koherentnu cjelinu", obrazložio je žiri.

Na konkurs za dodjelu književne nagrade "Sovica" stiglo je 16 rukopisa koji su ispunjavali uslove, ali je jedan rukopis naknadno povučen.