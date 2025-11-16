logo
Ovi gradovi se najviše pominju u romanima: Pružali su piscima ogromnu inspiraciju

Ovi gradovi se najviše pominju u romanima: Pružali su piscima ogromnu inspiraciju

Autor Dušan Volaš
0

Kako bi otkrili koje evropske gradove romanopisci najviše vole, u "Aura Print"-u su pretražili arhivu Google Books-a, tražeći koliko se puta svaki veliki grad pominje u knjigama objavljenim između 1920. i 2020. godine.

London, Pariz i Rim se najviše pominju u romanima Izvor: Shutterstock

Škotski pisac Alasder Grej jednom je primijetio da su gradovi poput Firence, Pariza ili Londona inspirisali toliko umjetničkih djela da "nijedan posjetilac koji ih prvi put vidi nije stranac, jer ih je već posećivao kroz slike, romane, istorijske knjige i filmove".

Iako ga je najviše zanimalo kako priče utiču na način na koji doživljavamo stvarne prostore, bio je u pravu i kada je riječ o gradovima koji najviše zaokupljaju maštu pisaca.

Novi podaci štamparije "Aura Print" otkrivaju da su Firenca, Pariz i London među pet gradova koji se najčešće pominju i opisuju u evropskoj književnosti.

Kako bi otkrili koje evropske gradove romanopisci najviše vole, u "Aura Print"-u su pretražili arhivu Google Books-a, tražeći koliko se puta svaki veliki grad pominje u knjigama objavljenim između 1920. i 2020. godine.

Rezultate su pretočili u listu.

Na samom vrhu nalazi se London. Kao književna prijestonica kontinenta, britanska metropola je pomenuta nevjerovatnih 286.675.500 puta tokom proteklog vijeka - gotovo tri puta više od sljedećeg grada na listi.

Da je istraživanje obuhvatilo i raniji period, taj broj bi bio još veći. Uostalom, neka od najpoznatijih djela o Londonu napisana su u 19. vijeku.

London
Izvor: Shutterstock

Gradovi koji se najviše pominju u romanima

U viktorijanskoj eri, grad je bio savršena pozornica za mračnu, gotikom nadahnutu književnost tog vremena - pomenućemo samo "Dr Džekila i mistera Hajda" ili "Sliku Dorijana Greja". Tokom proteklih sto godina, međutim, London se češće prikazuje kao savremena metropola, u romanima kao što su "Dnevnik Bridžit Džons" ili "Jedan dan" koji opisuju stvarne živote u gradu.

Na drugom mjestu je Pariz, sa 95.290.475 pominjanja. Najpoznatiji roman smješten u francuskoj prijestonici vjerovatno je djelo Viktora Igora "Jadnici", ali i druga slavna djela poput "Bogorodičine crkve u Parizu" i "Tri musketara" se odvijaju u istom gradu. Ernest Hemingvej je mnogo pisao o Parizu, i autobiografski i u romanu "I sunce se ponovo rađa", a tzv. grad ljubavi je prirodno dom brojnih ljubavnih romana (uključujući i onaj zasnovan na Hemingvejevom prvom braku, prikladno nazvan "Pariska žena").

Pariz
Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Na trećem mjestu nalazi se Rim, sa 48.840.949 pominjanja. Glavni grad Italije vjerovatno bi bio još više rangiran da su u istraživanje bile uključene knjige napisane prije 1920. godine, jer su najpoznatije priče nastale prije više vijekova. Primera radi, Rimsko carstvo se pominje u brojnim Šekspirovim dramama.

Fontanu di Trevi u Rimu svakog sata poseti oko 1.000 ljudi
Izvor: Fotia/AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Romani koji danas pominju Rim uglavnom su istorijski, iako ima i savremenih priča, poput "Konklave", koja je kasnije ekranizovana, a film je nagrađen Oskarom.

Deset evropskih gradova o kojima se najviše piše u knjigama:

London

Pariz

Rim

Berlin

Firenca

Beč

Atina

Dablin

Amsterdam

Brisel

(EUpravo zato/Time Out)

Tagovi

pisci gradovi Evropa

