logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SZO izdala saopštenje: Na kruzeru otkriven soj hantavirusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka

SZO izdala saopštenje: Na kruzeru otkriven soj hantavirusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na luksuznom kruzeru MV Hondius otkriven je soj hantavirusa iz Anda, jedini soj koji može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, saopštila je SZO.

Na kruzeru otkriven soj hantavirusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka Izvor: Shutterstock/Mystic Stock Photography/OLESIA_V

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je da je na luksuznom kruzeru MV Hondius otkriven soj hantavirusa iz Anda. Ovo je jedini poznati hantavirus koji može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, iako stručnjaci naglašavaju da se takav način zaraze javlja veoma rijetko. Do sada su potvrđena tri slučaja infekcije i tri smrtna ishoda među putnicima.

Kako je saopštila SZO, prisustvo soja Andes potvrdili su Nacionalni institut za infektivne bolesti u Johanesburgu i bolnice Univerziteta u Ženevi.

"Nemamo informacije ni o kakvim promjenama koje bi mogle da dovedu do toga da soj otkriven na brodu postane zarazniji", umiruje Marija Van Kerkhove, direktorka SZO za upravljanje epidemijama i pandemijama.

Prema najnovijim podacima, oboljelo je osam osoba, od čega su tri slučaja laboratorijski potvrđena. Na brodu se tokom krstarenja nalazilo 150 osoba.

Šta je hantavirus Andes?

Hantavirus Andes je redak, ali opasan patogen koji može da izazove teške respiratorne infekcije.
Izvor: Shutterstock/OLESIA_V

Hantavirus Andes je patogen koji se uglavnom javlja u Južnoj Americi. Hantavirusi su opasni po zdravlje i život čovjeka. Najčešće se prenose putem kontakta sa izmetom, urinom ili pljuvačkom glodara. Mogu da dovedu do ozbiljnih bolesti respiratornog sistema.

Stručnjaci ističu da, iako soj Andes može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, takve infekcije su izuzetno rijetke. SZO takođe uvjerava da prijetnja za širu populaciju ostaje mala.

Tri smrtna ishoda i osobe u kritičnom stanju

Usljed infekcije hantavirusom na brodu su preminule tri osobe, bračni par iz Holandije i državljanin Njemačke. Jedna osoba je u kritičnom, dok ostali zaraženi imaju blage simptome.

Potvrđeni slučajevi odnose se, između ostalog, na preminulu Holanđanku, Britanku hospitalizovanu u Johanesburgu i muškarca koji se nakon krstarenja vratio u Švajcarsku i trenutno je u bolnici u Cirihu.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije saopštilo je da su tri putnika sa sumnjom na infekciju evakuisani sa broda u blizini obala Zelenortskih Ostrva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hantavirus SZO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ