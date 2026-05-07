SZO izdala saopštenje: Na kruzeru otkriven soj hantavirusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka

Na luksuznom kruzeru MV Hondius otkriven je soj hantavirusa iz Anda, jedini soj koji može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, saopštila je SZO.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je da je na luksuznom kruzeru MV Hondius otkriven soj hantavirusa iz Anda. Ovo je jedini poznati hantavirus koji može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, iako stručnjaci naglašavaju da se takav način zaraze javlja veoma rijetko. Do sada su potvrđena tri slučaja infekcije i tri smrtna ishoda među putnicima.

Kako je saopštila SZO, prisustvo soja Andes potvrdili su Nacionalni institut za infektivne bolesti u Johanesburgu i bolnice Univerziteta u Ženevi.

"Nemamo informacije ni o kakvim promjenama koje bi mogle da dovedu do toga da soj otkriven na brodu postane zarazniji", umiruje Marija Van Kerkhove, direktorka SZO za upravljanje epidemijama i pandemijama.

Prema najnovijim podacima, oboljelo je osam osoba, od čega su tri slučaja laboratorijski potvrđena. Na brodu se tokom krstarenja nalazilo 150 osoba.

Šta je hantavirus Andes?

Hantavirus Andes je redak, ali opasan patogen koji može da izazove teške respiratorne infekcije.

Hantavirus Andes je patogen koji se uglavnom javlja u Južnoj Americi. Hantavirusi su opasni po zdravlje i život čovjeka. Najčešće se prenose putem kontakta sa izmetom, urinom ili pljuvačkom glodara. Mogu da dovedu do ozbiljnih bolesti respiratornog sistema.

Stručnjaci ističu da, iako soj Andes može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, takve infekcije su izuzetno rijetke. SZO takođe uvjerava da prijetnja za širu populaciju ostaje mala.

Tri smrtna ishoda i osobe u kritičnom stanju

Usljed infekcije hantavirusom na brodu su preminule tri osobe, bračni par iz Holandije i državljanin Njemačke. Jedna osoba je u kritičnom, dok ostali zaraženi imaju blage simptome.

Potvrđeni slučajevi odnose se, između ostalog, na preminulu Holanđanku, Britanku hospitalizovanu u Johanesburgu i muškarca koji se nakon krstarenja vratio u Švajcarsku i trenutno je u bolnici u Cirihu.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije saopštilo je da su tri putnika sa sumnjom na infekciju evakuisani sa broda u blizini obala Zelenortskih Ostrva.

