Virus sa luksuznog kruzera već ubio više od 60 ljudi: Stiže vakcina dok se strahuje od najgoreg

Tačno 59 ljudi umrlo je od hantavirusa u 2025. godini što sa troje putnika sa kruzera čini više od 60 žrtava.
Svijet strahuje od izbijanja pandemije hantavirusa tokom dramatične situacije na luksuznom kruzeru "MV Hondius", a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da virus "nije nov" i da je tokom 2025. godine umrlo od njega više od 50 ljudi, prenosi "Skaj Njuz". Tačan broj umrlih od ovog virusa je 59, dok je bilo zaraženo 229 osoba u 2025. godini, a danas se pojavila vijest da se vakcina uveliko razvija i da uskoro počinje testiranje i na ljudima zbog straha od pandemije, što osporavaju stručnjaci.
Riječ je o zvaničnim podacima SZO, odnosno američkog ogranka ove zdravstvene organizacije. Hantavirus je tokom 2025. godine bio potvrđen u osam država, to su:
- Argentina
- Brazil
- Bolivija
- Čile
- Panama
- Paragvaj
- Sjedinjene Američke Države
- Urugvaj
The Hantavirus has confirmed or suspected cases in several parts of the world linked to the MV Hondius cruise ship.— Pubity (@pubity)May 7, 2026
Here's a list of countries being monitored for Hantavirus exposure:
- Argentina
- Canada
- Cape Verde
- Denmark
- Germany
- Israel
- The Netherlands
- New Zealand…pic.twitter.com/PHtDaDBC8X
Argentina je i dalje prva po broju potvrđenih zaraženih slučajeva - 66 u 2025. godini. Samo u toj zemlji je preminula 21 osoba od posljedica hantavirusa što iznosi oko 32 odsto smrtnosti na 66 zaraženih slučajeva.
Što se tiče Brazila, tamo je bilo zaraženo 20 osoba u istom vremenskom periodu, ali je preminulo 11 ljudi što čini 55 odsto smrtnosti. U Sjedinjenim Državama je bilo sedmoro zaraženih, a dvoje je preminulo.
Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.
Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.
Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zaraze. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.
Koji su simptomi hantavirusa?
Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo retkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.
Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.