U dramatičnoj evakuaciji na Tenerifima, putnici sa kruzera MV Hondius prebačeni su manjim čamcima na kopno, gde su ih na pristaništu dočekivali službenici uz dezinfekciju i hitne sanitarne mjere.
Španski putnici sa kruzera na kojem su zaraženi hantavirusom odletjeli su vladinim avionom za Madrid sa Tenerifa. Na tom ostrvu su iskrcani sa kruzera prošli sve preventivne mjere i onda su transportovani ka glavnom gradu svoje države. Isplivale su dramatične fotografije sa aerodroma, koje govore o najvišim mjerama opreza i zaštite svih koji su na aerodromu.
Putnici sa "kruzera smrti" prebačeni na kopno: Visoke mjere bezbjednosti i evakuacija bez presedana
U toku dana je na jugu Tenerifa pokrenuta velika operacija hitne evakuacije nakon što je na kruzeru MV Hondijus, koji je doplovio sa Atlantika, otkriveno smrtonosno žarište hantavirusa koje je u nekoliko dana izazvalo međunarodnu uzbunu.
"Medicinski centar Univerziteta u Nebraski, u koji će biti smješteni američki putnici sa kruzera pogođenog hantavirusom, jedina je nacionalno određena ustanova za ovakvu vrstu nadzora i izolacije", izjavio je vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Nebraski dr H. Dele Davis za CNN.
Centar je specijalno dizajniran za rad sa visokorizičnim zaraznim bolestima i posjeduje "sobe sa negativnim pritiskom", koje sprečavaju izlazak bilo kakvih patogena iz prostorija. Pored toga, sistem filtrira sav vazduh koji napušta prostorije, a sobe su opremljene kao hotelske, sa vježbaonicama, WiFi-jem, monitorima i uslugom dostave hrane.
Po dolasku, putnici će biti testirani na rane simptome hantavirusa, uključujući temperaturu, bolove u mišićima i dijareju. Ukoliko se kod nekih pojave simptomi, centar raspolaže medicinskim osobljem i specijalnom biološki bezbjednosnom jedinicom, u kojoj su ranije liječeni pacijenti sa kovid-19 i ebolom.
Dr Davis je istakao da je rizik po širu javnost u SAD nizak, jer se hantavirus ne prenosi lako i zahtijeva blizak kontakt sa zaraženom osobom koja već razvija simptome, ali je upozorio da bolest može biti izuzetno opasna i često smrtonosna ako se razvije.
Putnici su prvo prebačeni na manji čamac, koji ih je potom prevezao do Tenerifa, na Kanarskim ostrvima. Nakon iskrcavanja u luci Granadilja de Abona, putnici su se vratili na kopno noseći prtljag u plastičnim kesama.
Podsjetimo, sedam stranih aviona sletjelo je na Tenerife kako bi preuzelo svoje državljane, dok je preostalih 14 španskih državljana smješteno u karantin u bolnici Gomez Ula u Madridu. Ministarka zdravlja Monika Garsija naglasila je da je ovakva masovna međunarodna evakuacija bez presedana, ali da su sve faze operacije sprovedene pod strogom bezbjednosnom kontrolom.