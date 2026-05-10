Putnici sa "kruzera smrti" prebačeni na kopno: Visoke mjere bezbjednosti i evakuacija bez presedana

U dramatičnoj evakuaciji na Tenerifima, putnici sa kruzera MV Hondius prebačeni su manjim čamcima na kopno, gde su ih na pristaništu dočekivali službenici uz dezinfekciju i hitne sanitarne mjere.

Izvor: AP

Španski putnici sa kruzera na kojem su zaraženi hantavirusom odletjeli su vladinim avionom za Madrid sa Tenerifa. Na tom ostrvu su iskrcani sa kruzera prošli sve preventivne mjere i onda su transportovani ka glavnom gradu svoje države. Isplivale su dramatične fotografije sa aerodroma, koje govore o najvišim mjerama opreza i zaštite svih koji su na aerodromu.

U toku dana je na jugu Tenerifa pokrenuta velika operacija hitne evakuacije nakon što je na kruzeru MV Hondijus, koji je doplovio sa Atlantika, otkriveno smrtonosno žarište hantavirusa koje je u nekoliko dana izazvalo međunarodnu uzbunu.

"Medicinski centar Univerziteta u Nebraski, u koji će biti smješteni američki putnici sa kruzera pogođenog hantavirusom, jedina je nacionalno određena ustanova za ovakvu vrstu nadzora i izolacije", izjavio je vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Nebraski dr H. Dele Davis za CNN.

Centar je specijalno dizajniran za rad sa visokorizičnim zaraznim bolestima i posjeduje "sobe sa negativnim pritiskom", koje sprečavaju izlazak bilo kakvih patogena iz prostorija. Pored toga, sistem filtrira sav vazduh koji napušta prostorije, a sobe su opremljene kao hotelske, sa vježbaonicama, WiFi-jem, monitorima i uslugom dostave hrane.

Po dolasku, putnici će biti testirani na rane simptome hantavirusa, uključujući temperaturu, bolove u mišićima i dijareju. Ukoliko se kod nekih pojave simptomi, centar raspolaže medicinskim osobljem i specijalnom biološki bezbjednosnom jedinicom, u kojoj su ranije liječeni pacijenti sa kovid-19 i ebolom.

Dr Davis je istakao da je rizik po širu javnost u SAD nizak, jer se hantavirus ne prenosi lako i zahtijeva blizak kontakt sa zaraženom osobom koja već razvija simptome, ali je upozorio da bolest može biti izuzetno opasna i često smrtonosna ako se razvije.

Putnici su prvo prebačeni na manji čamac, koji ih je potom prevezao do Tenerifa, na Kanarskim ostrvima. Nakon iskrcavanja u luci Granadilja de Abona, putnici su se vratili na kopno noseći prtljag u plastičnim kesama.

Vidi opis Putnici sa "kruzera smrti" prebačeni na kopno: Visoke mjere bezbjednosti i evakuacija bez presedana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/ANP, ANP / Alamy Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/ANP / Shutterstock Editorial Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Manu Fernandez/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, sedam stranih aviona sletjelo je na Tenerife kako bi preuzelo svoje državljane, dok je preostalih 14 španskih državljana smješteno u karantin u bolnici Gomez Ula u Madridu. Ministarka zdravlja Monika Garsija naglasila je da je ovakva masovna međunarodna evakuacija bez presedana, ali da su sve faze operacije sprovedene pod strogom bezbjednosnom kontrolom.