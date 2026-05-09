"Hantavirus nije novi kovid": Šef SZO poslao vanredno pismo javnosti

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus uputio je poruku stanovnicima Tenerifa povodom dolaska kruzera "MV Hondijus", koji je pogođen epidemijom hantavirusa.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus danas je poslao direktnu poruku stanovnicima Tenerifa, gdje bi kruzer "MV Hondijus" , koji je pogođen epidemijom hantavirusa, trebalo da pristane rano sutra ujutru. U poruci, objavljenoj u cijelosti, Gebrejesus nastoji da smiri lokalnu zabrinutost, ističući da je rizik po javno zdravlje nizak i objašnjavajući preduzete mjere bezbjednosti. Ovo je njegovo pismo u cijelosti:

Direktna poruka stanovnicima

"Zovem se Tedros i generalni sam direktor Svjetske zdravstvene organizacije, agencije Ujedinjenih nacija odgovorne za globalno javno zdravlje. Nije mi običaj da pišem direktno ljudima u zajednici, ali danas smatram da je to ne samo prikladno, već i neophodno. Želim da vam se obratim direktno, ne putem saopštenja za štampu ili stručnih brifinga, već kao osoba osobi, jer to zaslužujete.

Znam da si zabrinut/a. Znam da kada čuješ riječ 'epidemija' i gledaš kako brod plovi ka tvojim obalama, to vraća uspomene koje niko od nas nije sasvim zaboravio. Bol 2020. godine je i dalje stvaran i ne potcijenjujem ga ni trenutka.

"Rizik je nizak, ovo nije novi Kovid"

Ali želim da me jasno čujete: 'Ovo nije novi Kovid'. Trenutni rizik po javno zdravlje od hantavirusa ostaje nizak. Moje kolege i ja smo ovo nedvosmisleno rekli i reći ću to ponovo. Virus na brodu "MV Hondijus" je soj hantavirusa. Ozbiljno je. Tri osobe su izgubile živote i naše misli su sa njihovim porodicama. Rizik za vas, koji živite svoj svakodnevni život na Tenerifeu, je nizak. To je procjena SZO i mi to ne shvatamo olako.

Trenutno na brodu nema putnika sa simptomima. Stručnjak SZO je na brodu. Obezbijeđena je medicinska oprema. Španske vlasti su pripremile pažljivo isplaniran plan: putnici će biti transportovani na obalu industrijske luke Granadilja, daleko od stambenih područja, u zapečaćenim vozilima pod pratnjom, kroz potpuno ograđeni koridor, i vraćeni direktno u svoje matične zemlje. Vi ih nećete sresti. Vaše porodice ih neće sresti.

"Odluka iz solidarnosti i moralne dužnosti"

Takođe želim da kažem još nešto, nešto što prevazilazi nauku. Lično sam se zahvalio premijeru Sančezu na odluci Španije da dočeka ovaj brod. Nazvao sam to činom solidarnosti i moralne dužnosti, što i jeste. Želim da znate da zahtjev SZO upućen Španiji nije bio proizvoljan. Upućen je u potpunosti u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim propisima, pravno obavezujućim okvirom koji definiše prava i obaveze zemalja i SZO prilikom reagovanja na događaje u javnom zdravlju od međunarodnog značaja.

Prema ovim pravilima, mora se odrediti najbliža luka sa dovoljnim medicinskim kapacitetom kako bi se osigurala bezbjednost i dostojanstvo onih na brodu. Tenerife je ispunio taj standard. Španija ga je poštovala. Skoro 150 ljudi iz 23 zemlje je nedjeljama na moru, neki od njih u žalosti, svi u strahu, svi čeznu za domom. Tenerife je izabran jer ima medicinske kapacitete, infrastrukturu i čovječnost da im pomogne da stignu do bezbjednosti.

Lični dolazak na ostrvo

I zato što tako duboko vjerujem, biću tamo i sam. Namjeravam da otputujem na Tenerife da bih iz prve ruke svjedočio ovoj operaciji, da budem sa zdravstvenim radnicima, lučkim osobljem i zvaničnicima koji je omogućavaju, i da lično odam počast ostrvu koje je na tešku situaciju reagovalo sa dostojanstvom, solidarnošću i saosećanjem. Vaša humanost zaslužuje da bude svjedočena, a ne samo priznata iz daljine.

Kao što sam mnogo puta rekao: virusi ne mare za politiku i ne poštuju granice. Najbolji imunitet koji bilo ko od nas ima je solidarnost. Tenerife danas pokazuje tu solidarnost. Kapetan broda, Jan Dobrogovski, posada i kompanija koja upravlja plovilom pokazali su primjernu saradnju u ovim izazovnim vremenima. U ime Svjetske zdravstvene organizacije i u ime ovih putnika i njihovih porodica širom svijeta, zahvaljujem se narodu Tenerifa i svima ostalima koji su učestvovali.

Molim vas, čuvajte sebe i jedni druge. Imajte poverenja u pripreme koje su napravljene. I znajte da je KO uz vas i sa svakom osobom na tom brodu, na svakom koraku.

Nema novih sumnjivih slučajeva

Na brodu "MV Hondius", kruzeru pod holandskom zastavom, do četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranju SZO. Međutim, period inkubacije, koji može trajati i do šest nedjelja, zahtijeva oprez.

Nakon pristajanja u luci Granadilja na Tenerifeu, vlasti će preuzeti odgovornost za medicinske procedure i potencijalni povratak putnika kući, saopštila je kompanija Oceanwide Expeditions. Sjedinjene Američke Države su u petak objavile da će evakuisati američke putnike avionom, prenosi Index.

Tri osobe, stariji holandski par i žena iz Njemačke, preminule su nakon epidemije na malom kruzeru koji je isplovio iz južne Argentine 1. aprila sa manje od 150 ljudi na brodu. U petak je SZO prijavila šest potvrđenih slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja, među osam sumnjivih slučajeva.