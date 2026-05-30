RiTE Gacko od danas van pogona: Počinje godišnji remont

Termoelektrana Gacko od danas je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, izjavio je direktor Maksim Skoko.

Skoko je rekao da je planirano da remont traje 50 dana.

Pojasnio je da podrazumijeva uobičajene aktivnosti koje se izvode tokom svakog godišnjeg remonta, ali da će nešto više pažnje biti posvećeno 04 kilovotnom postrojenju, zamjeni dijelova tog postrojenja i početku radova na rashladnom tornju.

On je dodao da je Termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdijevanju ugljem, radila bez zastoja, te nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine.

"Proizvodnja je veća za oko pet odsto u odnosu na plan. Nije dolazilo do redovnih zastoja Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ Gacko, prije svega zbog potreba sistema i nastojanja da se proizvede što više električne energije s obzirom na to da RiTE Ugljevik u tom periodu nije radila", pojasnio je Skoko.

Zahvaljujući takvom radu i većem broju sati provedenih na mreži, Skoko je rekao da su ostvareni veći prihodi, pa je prvi kvartal završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

