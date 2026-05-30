logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RiTE Gacko od danas van pogona: Počinje godišnji remont

RiTE Gacko od danas van pogona: Počinje godišnji remont

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Termoelektrana Gacko od danas je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, izjavio je direktor Maksim Skoko.

rite.jpg Izvor: Shutterstock

Skoko je rekao da je planirano da remont traje 50 dana.

Pojasnio je da podrazumijeva uobičajene aktivnosti koje se izvode tokom svakog godišnjeg remonta, ali da će nešto više pažnje biti posvećeno 04 kilovotnom postrojenju, zamjeni dijelova tog postrojenja i početku radova na rashladnom tornju.

On je dodao da je Termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdijevanju ugljem, radila bez zastoja, te nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine.

"Proizvodnja je veća za oko pet odsto u odnosu na plan. Nije dolazilo do redovnih zastoja Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ Gacko, prije svega zbog potreba sistema i nastojanja da se proizvede što više električne energije s obzirom na to da RiTE Ugljevik u tom periodu nije radila", pojasnio je Skoko.

Zahvaljujući takvom radu i većem broju sati provedenih na mreži, Skoko je rekao da su ostvareni veći prihodi, pa je prvi kvartal završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Gacko remont

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ