Skromna dobit RiTE Gacko u prvom kvartalu: Rasli prihodi, ali i rashodi

Rudnik i termoelektrana (RiTE) Gacko ostvario je u prvom kvartalu ove godine dobit od 98.000 KM, izjavio je direktor tog preduzeća Maksim Skoko.

Dobit u prvom kvartalu 2026. godine manja je za 765.089 KM nego u istom periodu prošle godine.

Skoko je rekao da je proizvodnja struje u toj termoelektrani od početka godine za četiri odsto veća od plana i iznosi 538 gigavat-časova.

"Ukupni prihodi ove godine su iznosili 47,6 miliona KM, dok su rashodi bili 47,5 miliona KM", istakao je Skoko.

On je naveo da su prihodi povećani, zahvaljujući većoj proizvodnji struje, ali su povećani i rashodi usljed poksupljenja energenata, prije svega nafte koja znatno utiče na troškove rada RiTE.

Skoko je ukazao da je sve to uticalo na ukupan iznos dobiti u prvom kvartalu ove godine.

"Konstantno obezbijeđujemo ugalj potreban za normalan rad Termoelektrane koja nije imala nikakav zastoj u posljednja tri mjeseca, pa je i Rudnik radio u kontinuitetu i veoma kvalitetno", naglasio je Skoko.

Prema njegovim riječima, zalihe uglja na deponiji gatačke Termoelektrane iznose 30.000 tona.

(Mondo/SRNA)