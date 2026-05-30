Incident kod Pariza: Muškarac noževima ranio dvije osobe, policija ga usmrtila

Muškarac naoružan noževima ranio je dvije osobe u predgrađu Pariza, a zatim napao policajce koji su ga likvidirali, javila je televizijska kuća BFMTV.

Policajci su u sjeveroistočnoj opštini Bobinji pozvani da intervenišu jer su tokom stambenog spora dvije osobe povrijeđene noževima.

Tom prilikom muškarac ih je napao, a jedan od trojice policajaca je pucao napadaču u stomak koji je preminuo usljed povreda uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći.

Glavni inspektorat Nacionalne policije pokrenuo je istragu o incidentu i ispitaće zakonitost postupaka policajca.

(Srna)